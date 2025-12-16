Pozor na hmlu a poľadovicu: Nebezpečné podmienky na celom Slovensku

BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže aj v utorok doobeda tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Na väčšine územia si treba dávať pozor aj na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy pred hmlou platia predbežne do 12.00 h.
Výstrahy pred poľadovicou
Výstrahy pred poľadovicou platia takmer na celom území, výnimkou sú niektoré okresy východného Slovenska. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.
Na opatrnosť na cestách vyzýva vodičov aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjaznost.sk. Upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 50 m v lokalite Myjava, do 100 m v lokalitách Trebišov, Dargov, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Vranov nad Topľou, Važec, Batizovce, Dechtáre, Východná, Štrba, Švábovská stráň, Važec a Pastierske.
Na poľadovicu si treba dávať pozor na horskom priechode (HP) Vrchslatina a Látky-Prašivá, ako aj na na cestách II/526 Stará Huta - Podkriváň, II/527 Veľký Krtíš - Dačov Lom, II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom, II/591 Vígľaš - Červeňany či na cestách III. tried v okolí Ružomberka.