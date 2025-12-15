Obhajoba Jozefa Brhela navrhuje oslobodenie spod obžaloby alebo jej odmietnutie

BANSKÁ BYSTRICA - Záverečnými rečami obhajcov podnikateľa Jozefa B. pokračoval v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, tri roky trvajúci proces v kauze Mýtnik, ktorý sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Navrhujú oslobodenie svojho klienta spod obžaloby alebo odmietnutie obžaloby z dôvodu vrátenia veci do prípravného konania aplikáciou práva EÚ.
Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia okrem Jozefa Brhel aj jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Všetci vinu odmietajú. Obhajcovia Ľudovít Štanglovič a Michal Mandzák, ktorí sa v záverečnej reči striedali, poukázali na okolnosti prípravného konania, podľa nich poznačenom závažným porušením práv obžalovaného Jozefa Brhela.
„Nášmu klientovi bolo uprené základné právo na preštudovanie spisu po ukončení vyšetrovania. Je to taký procesný nedostatok, ktorý zakladá to, aby súd vrátil obžalobu do prípravného konania,“ zdôraznil Mandzák.
„Obžaloba je nedôvodná. Súd mal dávno pristúpiť k zastaveniu trestného stíhania. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že škoda štátu nevznikla. Nedošlo k naplneniu trestnoprávnej zodpovednosti,“ konštatoval Mandzák s tým, že dodávané informačné systémy neboli predražené a Jozef B. ako aj ďalšie osoby boli vo väzbe nezákonne.
Ako obhajoba pred senátom reagovala, ani v tomto štádiu konania nevedia, aká je výška škody. Obžaloba pôvodne hovorila o vyše 45 miliónoch eur, prokurátor Ondrej Repa však až v záverečnej reči, ktorú predniesol 3. a 4. decembra, klesol na sumu „minimálne 650.000 eur“. Neuviedol, ako k nej prišiel, nezazneli údajne žiadne argumenty.
Prokurátor navrhol nepodmienečný trest
Podľa obhajcov navyše došlo k paradoxnej situácii. Bývalý prezident FS František Imrecze bol ešte v roku 2021 spoločne stíhaný s Jozefom B. v jednom trestnom konaní, neskôr ho vylúčili na samostatné konanie. Pritom podľa obžaloby mal štátu spôsobiť bližšie nevypočítanú a neurčenú škodu vo výške „prevyšujúcej sumu 650.000 eur“. Prokuratúra tým vraj už vtedy priznala, že v kauze Mýtnik nevznikla štátu 45-miliónová škoda. Napriek tomu voči ich klientovi ju ponechali. Imreczeho za účasť na týchto obstarávaniach informačných systémov ŠTS v januári odsúdil trestným rozkazom. Uznal ho za vinného, ale žiadny trest mu neuložil.
Prokurátor navrhol pre Jozefa Brhela nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna Jozefa Brhel ml. a právnika Martina B. Ďalším trom obžalovaným Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhol udeliť podmienečné tresty. Všetkým obžalovaným navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov. Podľa Repu zhromaždené dôkazy a výpovede svedkov spochybňujú potrebu utajenia obstarávania a následného uzatvárania zmlúv v súvislosti s IT tendrami na FS. Dôkazná situácia má podľa neho poukazovať i na to, že Jozef Brhel mal zásadný vplyv na FS, a tiež približovať, ako mala štruktúra firiem napojených na spoločnosť Allexis profitujúcej z tendrov zakrývať konečných užívateľov výhod.