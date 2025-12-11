Kauza Mýtnik: Brhelovi právnici sa obracajú na Žilinku! Prokurátor podľa nich priznal, že miliónová škoda bola vymyslená

BRATISLAVA – Zo záverečnej reči prokurátora Ondreja Repu v kauze Mýtnik, kde je obvinený aj Jozef Brhel, podľa jeho právnikov vyplynulo, že žiadna škoda štátu nevznikla. Advokáti zároveň uviedli, že na základe toho boli nespravodlivo vo väzbe viaceré osoby a chcú sa preto obrátiť aj na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby preveril postup prokurátora Repu.
„Záverečná reč prokurátora Repu preukazuje, že dodávané informačné systémy neboli predražené a Ing. Jozef Brhel a ďalší obvinení boli vo väzbe nezákonne. Potvrdzuje sa, že v kauze Mýtnik nikdy neexistovala žiadna reálna škoda. To už sám priznáva prokurátor Repa v záverečnej reči, ktorý zo sumy 45 193 846 eur vo svojej obžalobe v tomto konaní klesol na čiastku 650 000 eur,“ uviedli právnici v stanovisku. Advokát Michal Mandzák na tlačovej konferencii povedal, že ani škodu vo výške 650-tisíc eur nevie pritom prokurátor preukázať žiadnym relevantným dôkazom.
„V prípade Ing. Jozefa Brehela prokurátor pristúpil k zmene škody až v záverečnej reči, hoci tak mal vykonať už pred rokom, keď podával obžalobu na Ing. Františka Imreczeho. Podľa nášho názoru nechcel prokurátor priznať, že ním žalovaná gigantická škoda nevznikla. Z uvedeného dôvodu sa preto obraciame na GP SR so žiadosťou o preverenie postupov prokurátora. Je potrebné do budúcnosti nastaviť kritéria na základe ktorých je v obdobných veciach vôbec vzniesť obvinenie, ako i trestne stíhať,“ uviedli právnici.
Prokurátor Ondrej Repa navrhuje pre podnikateľa Jozefa Brhela, obžalovaného v kauze Mýtnik, bezpodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna Jozefa Brhela mladšieho a právnika Martina B. Ďalším trom obžalovaným v kauze súvisiacej s predraženými IT tendrami na finančnej správe, Radkovi G., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Prokurátor to uviedol minulý štvrtok vo svojej záverečnej reči na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu. „Osoby sú stíhané pre rôzne trestné činy, sú tam ekonomické trestné činy a korupčné trestné činy. Novela od augusta 2024 radikálne zmenila trestné sadzby, to som musel samozrejme zohľadniť. Preto som niektorým osobám navrhol tresty odňatia slobody s podmienečným odkladom, najmä pri korupčných trestných činoch, a u troch obžalovaných som navrhol nepodmienečné tresty. Všetkým obžalovaným som navrhol aj uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov,“ uviedol Repa.
Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik bude pokračovať 15. decembra.
Proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na FS v rokoch 2013 až 2018, sa na ŠTS začal v októbri v roku 2022. Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku, čelia podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Obžalovaní vinu odmietajú.