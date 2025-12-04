Prokurátor navrhuje pre Jozefa Brhela v kauze Mýtnik bezpodmienečný trest

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)
BANSKÁ BYSTRICA - Prokurátor Ondrej Repa navrhuje pre podnikateľa Jozefa Brhela, obžalovaného v kauze Mýtnik, bezpodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna Jozefa Brhela mladšieho a právnika Martina B. Ďalším trom obžalovaným v kauze súvisiacej s predraženými IT tendrami na finančnej správe (FS), Radkovi G., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Prokurátor to uviedol vo štvrtok vo svojej záverečnej reči na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).
Správu aktualizujeme.