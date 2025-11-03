Čurillovci a prokurátor Šúrek na Generálnej prokuratúre nepochodili: Žilinka ich návrh odmietol

BRATISLAVA - Generálny prokurátor SR nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka na zrušenie obvinenia podľa paragrafu 363. Konštatoval, že sa nezistilo porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
„Generálny prokurátor SR (v mene ktorého konala zástupkyňa riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR) dňa 30. októbra nevyhovel návrhu obvinených pplk. Mgr. P. Ď., plk. Mgr. J. Č., Mgr. Ľ. D. a JUDr. M. Š., ktorým sa domáhali zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia zo dňa 30. júla 2024 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátorky Generálnej prokuratúry SR o zamietnutí sťažností zo dňa 13. mája 2025,“ uviedla.
Preskúmaním veci sa podľa nej nezistilo porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. „V aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvinených pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom,“ dodala hovorkyňa.
Potvrdenie zákonnosti postupu vyšetrovateľov
Rozhodnutie generálneho prokurátora privítal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Potvrdila sa tak podľa neho zákonnosť postupu vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby vo veci tzv. Technického spisu 80. „Vyšetrovatelia konajú nezávisle, zákonne a nedajú sa zastrašiť pokusmi ovplyvniť spravodlivosť,“ uviedol na sociálnej sieti.
Michala Šúreka obvinil v lete 2024 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvinili aj ďalšie tri osoby v súvislosti s ich výkonom funkcie v rámci už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry.
Podľa vyšetrovateľa inšpekcie obvinení vypočúvali kajúcnikov najprv v špeciálnych spisoch „nanečisto" - tak, aby o tom nevedeli obhajcovia a nespolupracujúci obvinení, pripomínajú Aktuality.sk. Podľa inšpekcie bolo ich úmyslom sťažiť obvineným právo na obhajobu. Ako poškodení v tomto prípade figurujú Norbert Bödör, poslanec Tibor Gašpar a podnikateľ obvinený v kauze Mýtnik Jozef Brhel.
Neoprávnený prospech vidí vyšetrovateľ Kevin Dlabah z inšpekcie v možnosti dozvedieť sa vopred, čo svedkovia vedia a takticky koordinovať ich riadne výsluchy, ktoré mali nasledovať. Medzičasom Dlabaj už v inšpekčnom tíme Veritas nie je. Informované zdroje tvrdia, že bol dlhodobo práceneschopný, a preto ho z vyšetrovacieho tímu vylúčili. V tíme nefiguruje už niekoľko týždňov.