Druckerov úrad pre Plán obnovy podpísal ďalšie financie: Podporiť chcú až 33 nových projektov

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku uvoľní v týchto dňoch prvú z troch tranží financovania pre 33 projektov v oblasti robotiky, automatizácie a biotechnológií vo výške takmer 32 miliónov eur. Táto čiastka predstavuje 27 percent z celkových nateraz alokovaných 118,5 miliónov eur. Uvedené zdroje budú slúžiť úspešným žiadateľom na pokrytie nákladov, ktoré už vynaložili pri realizácii svojich projektov alebo plánujú vynaložiť do konca marca 2026.
Zmluvy s týmito úspešnými žiadateľmi budú obsahovať dve nové prílohy - anotáciu projektu a tiež čestné vyhlásenie ako reakciu na etické otázky, ktoré vyvstali po ukončení procesu hodnotenia. Tieto prílohy predstavujú významný krok smerom k väčšej transparentnosti pri zverejňovaní informácii a úrad bude presadzovať ich zavedenie do legislatívy SR ako významnú systémovú zmenu pri poskytovaní podpory z verejných zdrojov.
Následne po zúčtovaní prvej tranže a kontrole zo strany úradu vo vzťahu k naplneniu priebežných cieľov definovaných v projektovom zámere budú mať firmy nárok na uvoľnenie druhej tranže vo výške 50 percent priznanej dotácie. Na posledný tretí rok realizácie projektov sa bude viazať zvyšných 23 percent podpory.
Tento systém tranží vytvára priestor pre dôsledný monitoring pokroku pri realizácii projektov a kontrolu navýšenej miery spolufinancovania na strane žiadateľov. Tá pri výslednom objeme verejných zdrojov predstavuje 68 miliónov eur.
Začiatkom roka 2026 sa tiež rozhodne o podpore pre ďalšie firmy zo zásobníka projektov. Pre časť z nich bude potrebné dodatočne preukázanie navýšeného spolufinancovania, keďže ide buď o firmy s kratšou históriou podnikania alebo renomované subjekty v oblasti biotechu, pri ktorých nemôžu byt tržby rozhodujúcim kritériom posudzovania ich ekonomickej výkonnosti s ohľadom na špecifiká tohto odvetvia.
Osobitnú kategóriu tvoria firmy, ktoré sú na rezervnom zozname z dôvodu nedostatočnej alokácie v oboch výzvach. Niektoré z nich bude možné uspokojiť kvôli zníženiu pôvodne priznaných dotácií o približne 11 percent, vylúčenia troch subjektov pre etické otázky a tiež odstúpenia viacerých pôvodne úspešných žiadateľov.
Prístup, ktorý úrad zvolil, sleduje cieľ posilnenia dôvery verejnosti vo vzťahu k vynakladaniu verejných zdrojov, zabezpečí väčšiu mobilizáciu súkromného kapitálu do výskumu a inovácií a súčasne vysiela silný signál, že slovenskej vláde záleží na inováciách a podpore firiem.