KDH vyzýva: Najskôr sa má rokovať o správe o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov za minulý rok

BRATISLAVA - Opozičné KDH opätovne kritizuje návrh na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Žiada, aby sa skôr, ako sa o návrhu bude rozhodovať, prebrala v Národnej rady (NR) SR správa o činnosti ÚOO za vlaňajšok. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca parlamentu Mariána Čaučíka (KDH) na pondelkovej tlačovej konferencii.
„My sme už minulý týždeň vyzývali na parlamentnej schôdzi a pri hlasovaní v utorok opäť vyzveme na to, aby sa pred tento zákon predradila správa ÚOO, ktorú máme tu v parlamente už od marca. Máme na tom zhodu vo všetkých opozičných kluboch. Toto je podľa mňa normálny spôsob, ako rokovať o tom zákone - vypočujme si správu za predchádzajúci rok, nech ju prednesie predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová, a potom majme reálnu diskusiu o tom, či bol nejaký problém s fungovaním úradu alebo nebol,“ skonštatoval.
KDH návrh na zmenu úradu opätovne kritizovalo. Nemyslí si, že s fungovaním úradu by bol problém. Za navrhovanými zmenami vidí politickú pomstu vládnej koalície. Volá po tom, aby sa o návrhu na tejto schôdzi už nerokovalo. Kresťanskí demokrati zároveň upozornili na to, že koalícia nemá dohodu na finálnej podobe zákona. Poukázali pri tom na vyjadrenie Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý avizoval, že zváži, či pozmeňujúci návrh poslancov Hlasu-SD neneguje zmysel zákona a zváži aj podanie vlastného pozmeňujúceho návrhu. „Preto vyzývame aj stranu Hlas, aby zásadným spôsobom odmietla tento pozmeňovací návrh, a vyzývame, aby sa prerušilo rokovanie o tomto zákone, kým si nevysporiadajú v koalícii to, koľko žetónov kto má, aby sa navzájom nevydierali,“ dodal podpredseda KDH Viliam Karas.
Vládny návrh na zmenu ÚOO
Vládny návrh na zmenu ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v parlamente v druhom čítaní. Upravuje pôsobnosť nového úradu. Návrh mal tiež riešiť zrovnoprávnenie postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Poslanec Hlasu-SD Richard Eliáš však podal pozmeňujúci návrh, ktorý má z pôvodného návrhu zákona vypustiť možnosť zamestnávateľa „žiadať nadriadeného prokurátora o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci trestného konania, ako aj možnosť zamestnávateľa žiadať nadriadený správny orgán o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci konania o správnom delikte“. Navrhol aj vypustiť podmienku „súvisu oznámenia so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol oznamovateľ v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu pri poskytnutí ochrany“.