Emotívny záver výboru k Voderadom: Galko sa pochytil s poslancom Hlasu, prestaňte, tu nie ste doma! Kričali po sebe

BRATISLAVA - To, čo sa v týchto dňoch odohráva v súvislosti s otáznou a rozhodne nie lacnou kúpou pozemkov vo Voderadoch, sa dostáva denne na prvé stránky novín. Najnovší výbor pre hospodárske záležitosti bol priamo úmerne emotívny. Poslanec Ľubomír Galko z Demokratov sa prekrikoval so šéfom výboru Róbertom Pucim z Hlasu. Vraj ho vytočil do nepríčetna!
archívne video
V princípe sa dá povedať, že približne hodinu trvajúce zasadnutie výboru NR SR pre hospodárske záležitosti bolo v rámci debaty medzi ministrom Tomášom Druckerom a poslancom Michalom Trubanom z Progresívneho Slovenska. Ten mal na náhradného ministra po Petrovi Kmecovi niekoľko otázok v súvislosti s výstavbou informatizačného centra pri diaľnici vo Voderadoch. Nezdala sa mu ani výška sumy, ktorú štát vysolil a ani to, čo sa dialo niekoľko mesiacov predtým v súvislosti so záujmovým združením Národné inovačné a technologické centrum (NITC).
Po výbore sa prakticky neprišlo k žiadnemu novému záveru, okrem toho, že Drucker opakoval pasáže o tom, že pri kúpe týchto pozemkov teraz prebieha kontrola. Zaujímavé však boli emócie, ktoré výborom v posledných minútach vládli. Postaral sa o to Ľubomír Galko z Demokratov.
Puciho som vytočil do nepríčetnosti, pochválil sa Galko
Krátko po skončení výboru Galko na sociálnej sieti zahlásil: "Info z hospodárskeho výboru. Puciho som vytočil do nepríčetnosti. Viac na dnešnej tlačovej besede Demokratov," napísal Galko a záznam z výboru si okamžite získal o niekoľko divákov viac.
Galka rozčúlil fakt, že pozemky so skrachovaným outleteom sa v minulosti nepodarilo vydražiť ani za 5 miliónov eur a odrazu ich štát kupuje takmer za 17.
Mozgový titán a slušné správanie
Všetko sa však v posledných minútach, kedy mal doplňujúce otázky v záverečných minútach rozpravy aj samotný Galko. Jeho otázky na Druckera poriadne nahnevali šéfa výboru Róberta Puciho z Hlasu. "Ešte niečo dokončím, nemusíte byť veľkým mozgovým titánom na to, aby som vedel, že niečo, čo stálo 5 miliónov...," ani nedokončil svoju reč Galko a už mu skočil do reči Puci.
"Keď sa neviete správať, nebudete ďalej vystupovať na tomto výbore," zvýšil hlas Puci. "No ... veď, keď ma nenecháte dohovoriť..." skočil mu do reči Galko, no Puci slovnú paľbu opätoval. "Nenechám vás dohovoriť! ... Prestaňte, dobre? Prestaňte! Nedokončíte to! Ukončujem rozpravu!" zahlásil mocným hlasom Puci, pričom Galko ďalej vznášal protest.
Ani to nebolelo, pán Puci, dodal Galko na záver
"Môžem vás prerušiť, lebo o 14-tej začína Národná rada. Prestaňte! Nie ste doma. Tu nie ste doma, dobre? Tu nie ste doma! Toto je hospodársky výbor, končíme. Ne-do-kon-čí-te to," dodal Puci. "Dvanásť sekúnd mám na to, aby som tú vetu dokončil, čiže tu zbytočne zdržiavate," povedal Galko a vetu skutočne dokončil a na záver si do Puciho ešte raz štuchol. "Ani to nebolelo, pán Puci," ukončil Galko.