Ministerstvo školstva začalo verejne obstarávať učebnice podľa nového kurikula

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR začalo verejne obstarávať učebnice podľa nového kurikula. Základným princípom je, že výber učebníc zostáva plne v rukách učiteľov a škôl, zatiaľ čo štát preberie na seba celý proces nákupu a administratívy. Na portáli ministerstva budú dostupné všetky tituly s doložkou rezortu, ktorá garantuje ich obsahovú a formálnu kvalitu. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM.
Školy získajú slobodu vo výbere učebníc
Školy si budú môcť vybrať konkrétne učebnice podľa potrieb svojich žiakov a pedagogických stratégií bezplatne. Tento výber je podľa rezortu dôležitý z hľadiska rozmanitosti tried - napríklad v spôsobe učenia, jazykovej úrovni, tempe, sociálnom či kultúrnom zázemí. „Variabilita učebníc umožní učiteľom pracovať inkluzívne, diferencovať výučbu a podporiť každého žiaka podľa jeho potrieb. Učiteľom zostane sloboda voľby a odbremeníme ich od administratívnej záťaže, čo verím, že na konci dňa podporí záujem o moderný spôsob vzdelávania,” uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
archívne video
Tento princíp je súčasťou kurikulárnej reformy, ktorá posilňuje odbornú autonómiu pedagógov - učiteľ má byť tvorcom výučby, nielen vykonávateľom jednotného obsahu. Ministerstvo informovalo, že nákup učebníc bude prebiehať prostredníctvom dynamického nákupného systému, jedného z najtransparentnejších a najotvorenejších mechanizmov verejného obstarávania. Ako podotklo, do systému sa môže prihlásiť každý vydavateľ, ktorý splní podmienky účasti, čo umožní podľa neho priebežné rozširovanie ponuky nových titulov.
Centrálne nákupy majú zrýchliť príchod moderných učebníc
Priblížilo, že pri jednotlivých zákazkách zvíťazí vždy najnižšia cenová ponuka na konkrétne učebnice, ktoré školy požadujú. Ak vydavateľ alebo distribútor do systému nevstúpi a nebude možné zabezpečiť jeho tituly, ministerstvo ich z ponuky vyradí, aby sa finančné prostriedky neviazali na položky, ktoré nie je možné centrálnym spôsobom obstarať. Centrálny nákup bol zvolený ako najefektívnejší spôsob využitia európskych zdrojov a zároveň ako nástroj, ktorý ochráni školy pred zložitými administratívnymi povinnosťami. „Ak chceme, aby sa nové kurikulum reálne dostalo do tried, musíme zabezpečiť moderné a kvalitné učebnice. Tento systém to umožní - rýchlejšie, lacnejšie a bez zbytočnej byrokracie,“ doplnil Drucker.
Ministerstvo zároveň potvrdilo, že popri centrálnom nákupe dostanú školy aj príspevok zo štátneho rozpočtu, ako v predchádzajúcich rokoch. Nový systém sa na tieto prostriedky zatiaľ nevzťahuje, avšak ak sa v praxi osvedčí, zváži jeho rozšírenie aj na učebnice financované zo štátnych zdrojov. Financovanie je zabezpečené v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky z komponentu „Vzdelávanie pre 21. storočie“ a je na to vyčlenených 15 miliónov eur bez DPH.