MIMORIADNE Veto prezidenta bolo PRELOMENÉ: Antikorupčný úrad zaniká, opoziční poslanci spievali hymnu!

BRATISLAVA - Parlament sa nachádza vo veľmi citlivom bode, kedy veľmi expresne dochádza k náhlemu prelamovaniu veta prezidenta Petra Pellegriniho pri zákone o rušení a nahrádzaní Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Už vopred sa čakalo, že koalícia veto prelomí a úrad tak bude zrušený, čo významne leží v žalúdku opozičným poslancom. Tí už noc predtým strávili na schôdzi množstvo času tým, že pískali a búchali po laviciach.
VIDEO Poslanci prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov:
- poslanci v parlamente 77-člennou väčšinou prelomili veto prezidenta pri zákone o rušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO),
- úrad sa tak transformuje 1. januára 2026 a Richard Raši ako predseda parlamentu vymenuje dočasné vedenie úradu,
- zákon z rôznych dôvodov nepodporili koaliční poslanci Michal Bartek z Hlasu-SD a nezaradený Ján Ferenčák,
- úrad sa tak nahradí novým a tiež s novým vedením,
- poslanci z opozície pred hlasovaním vyjadrili svoj protest spievaním slovenskej hymny,
- očakáva sa, že sa opozícia obráti na Ústavný súd SR.
Aktualizované 10:30 Úrad na ochranu oznamovateľov reagoval na dnešné prelomenie veta prezidenta slovami. "Politické záujmy prevážili nad záujmami občanov."
"Rešpektujeme rozhodnutie parlamentu, no považujeme za potrebné jasne povedať, že ide o krok, voči ktorému má Európska komisia vážne výhrady a ktorý zásadne oslabuje ochranu whistleblowerov aj ich dôveru v štát," uviedol úrad. Poslanci dostali podľa nich druhú šancu stiahnuť škodlivý zákon, ktorý zbytočne a nezmyselne zhorší postavenie oznamovateľov. "Bohužiaľ ju nevyužili a ohrozili tak 105 súčasných oznamovateľov a mnohých ďalších v budúcnosti, ktorí môžu kedykoľvek prísť o ochranu, podkopali dôveru v právny štát a vystavili Slovensko reálnemu riziku straty významných európskych prostriedkov. Politické záujmy prevážili nad záujmami občanov," zopakovali.
"Náš úrad bol vybudovaný ako nezávislá inštitúcia chrániaca ľudí, ktorí upozorňujú na korupciu, podvody a zneužívanie moci – odborne, nestranne a bez politických vplyvov. Slovensko až doteraz patrilo medzi európskych lídrov v oblasti ochrany oznamovateľov. Systém, do ktorého boli investované roky práce a verejné domáce aj európske zdroje, je dnešným rozhodnutím zničený len preto, že sa úrad ocitol v politickom boji, do ktorého nikdy nepatril," dodali.
Aktualizované 10:12
Poslanci úrad zrušili 77-člennou väčšinou, pričom nehlasoval poslanec Michal Bartek z Hlasu-SD a Ján Ferenčák, ktorý z klubu Hlasu odišiel, bol dokonca proti.
Aktualizované 10:06 - veto bolo prelomené
Poslanci veto prezidenta prelomili 77 hlasmi a Úrad na ochranu oznamovateľov sa ruší a nahrádza sa novým. Prezident už musí zákon len podpísať. Zvyšný program schôdze poslanci presunuli na január. Úrad prejde transformáciou 1. januára 2026. Dá sa predpokladať, že ako predsedníčka už zrejme prišla o svoje miesto aj Zuzana Dlugošová, doterajšia predsedníčka ÚOO. Dočasné vedenie má teraz na starosti predseda parlamentu Richard Raši.
Aktualizované 10:05
Opoziční poslanci krátko pred hlasovaním o vetovanom zákone spievajú slovenskú hymnu.
Skrátená diskusia a expresné prelamovanie veta
Poslanci od 10:00 hodiny pokračujú v riadnej 43. schôdzi. Rokovanie sa začína hlasovaním o prediskutovaných návrhoch. Parlament rozhoduje o vetovanom zákone o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Poslanci si tento bod do programu schôdze zaradili vo štvrtok (11. 12.) večer a rovno o ňom začali diskutovať.
Venovali sa mu do noci. Rozprava bola skrátená na 12 hodín. Diskusiu ukončili v piatok 12. decembra o 0:51 hodine. V pléne vystupovali najmä opozičníci. Legislatívu opätovne kritizovali a vyzývali koalíciu, aby neprelomila veto hlavy štátu. Hovorili tiež o obmedzovaní diskusie. Namietali schválenie nočného rokovania. Viacerí mali pred sebou papier s nápisom „noc mafie“.
Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol!
Opozícia okrem zaradenia vetovaného zákona do programu kritizovala schválenie novely Trestného zákona. Taktiež hovorila o obmedzovaní rozpravy. Pri hlasovaní opozícia skandovala „hanba“ a pískala. Niektorí opozičníci o tomto postupe hovorili ako o „núdzovom stave“. Došlo aj k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.
Veto a kritika prezidenta
"Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii," vyjadril sa ešte v písomnom odôvodnení veta prezident Peter Pellegrini. Sám pritom kedysi tento úrad založil.
Premiér Robert Fico s podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom krátko po vetovaní prezidenta masívne skritizovali a šéf Smeru dokonca povedal, že sa "pridal na stranu čurillovcov". "Smer bude zvažovať jeho podporu v nasledujúcich prezidentských voľbách," dodal Fico na sociálnej sieti.