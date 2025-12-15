Hasiči mali plné ruky práce: V minulom týždni zaznamenali na Slovensku 470 zásahov

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - V uplynulom týždni zaznamenali na Slovensku hasiči 470 zásahov. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Najčastejšie, v 182 prípadoch, asistovali pri dopravných nehodách, z toho najviac v Žilinskom kraji (34-krát). Likvidovali tiež 119 požiarov, 24 z nich hasili v Košickom kraji. V 155 prípadoch si asistenciu hasičov vyžiadala technická pomoc, najčastejšie (38 prípadov) sa odohrali tieto udalosti v Prešovskom kraji. V 14 prípadoch pomáhali príslušníci HaZZ likvidovať nebezpečné látky, naviac prípadov, štyri, zaznamenali v Košickom kraji.