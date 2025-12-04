Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

AKTUÁLNE Únik neznámej látky v Žiline! Na mieste zasahuje špeciálna chemická jednotka, hlásia zranených

Na snímke policajtka pri jednej z uzatvorených ulíc v meste Žilina v súvislosti s únikom neznámej látky do ovzdušia AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (5)
Na snímke policajtka pri jednej z uzatvorených ulíc v meste Žilina v súvislosti s únikom neznámej látky do ovzdušia (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)



ŽILINA – Polícia a hasiči momentálne zasahujú na viacerých miestach v Žiline po tom, čo polícia prijala oznámenie o podozrení na únik neznámej látky.

Aktualizované 17:30 Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne na štvrtkovom tlačovom brífingu podotkol, že v dôsledku úniku neznámej látky začne zo strany príslušných orgánov, predovšetkým zo strany enviropolície trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi. Dodal, že na kontrole vzniknutej situácie pracovníci spoločnosti SPP vylúčili akúkoľvek prítomnosť zemného plynu v ovzduší a príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia vylúčili akúkoľvek prítomnosť bojovej otravnej látky v ovzduší alebo v kanalizácii.

16:27 V dôsledku úniku neznámej látky v Žiline evidujú tri zranené osoby, ktoré boli prevezené do nemocnice. Situácia je aktuálne podľa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pod kontrolou. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová.

14:45 Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková informovala, že prípad si prevzala Národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.

Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne na tlačovom brífingu priblížil, že pri zisteniach kontrolného chemického laboratória a členov záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru došlo k zhode pri potvrdení prítomnosti bližšie neurčených organických látok v kanalizácii a v ovzduší. „Situácia sa stabilizovala a po vyvetraní priestorov koncentrácia ustupuje. Zatiaľ je stále vyhlásená mimoriadna situácia až do odvolania, ktoré príde v čase, keď vyhodnotíme, že už nie je potrebná mimoriadna situácia,“ podotkol primátor.

12:00 Ulice v centre Žiliny, ktoré boli pre únik neznámej látky uzatvorené, sú opäť otvorené. Obyvatelia sa môžu postupne vrátiť do svojich bytov a prevádzky a firmy môžu byť tiež opäť otvorené. „Mesto naďalej situáciu monitoruje a dnes po zasadnutí krízového štábu poskytne ďalšie informácie,“ dodala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

11:45 Pre únik neznámej látky zasahuje vo štvrtok v Žiline špeciálna chemická jednotka. Informoval o tom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Doterajšie merania podľa jeho slov potvrdili únik organickej látky, ktorá by nemala byť život ohrozujúca. Stále sa však nevie o akú látku presne ide. Dvaja ľudia boli podľa jeho slov pre nevoľnosť z nepríjemného zápachu hospitalizovaní. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby potvrdilo jednu intoxikovanú osobu neznámou látkou.

Hasiči analyzujú zábery z dronu na uzatvorenej ulici v meste Žilina v súvislosti s únikom neznámej látky do ovzdušia
Zobraziť galériu (5)
Hasiči analyzujú zábery z dronu na uzatvorenej ulici v meste Žilina v súvislosti s únikom neznámej látky do ovzdušia  (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

11:20 Únik zemného plynu vo štvrtok v Žiline sa nepotvrdil. Uviedla to hovorkyňa spoločnosti SPP - distribúcia Miroslava Schneider s tým, že pracovníci firmy sú naďalej v teréne a situáciu monitorujú.

"Od nočných hodín je spoločnosť plne súčinná so zložkami Hasičského a záchranného zboru a mesta Žilina pri prešetrovaní situácie v súvislosti s neznámym zápachom v uliciach,“ uviedla Schneider. Únik zemného plynu sa podľa nej nepotvrdil. „Aj naďalej zostávame v teréne a situáciu aktívne monitorujeme,“ doplnila.

09:20 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline potvrdilo, že záchranné zložky v centre mesta evakuujú Moyzesovu ulicu a Ulicu Daniela Dlabača.

„Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že mesto Žilina zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky.

AKTUÁLNE Únik neznámej látky
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

09:05 Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. "Mesto Žilina dnes 4. decembra od 6.00 hod. vyhlásilo mimoriadnu situáciu z dôvodu úniku neznámej látky do ovzdušia na Moyzesovej ulici. Obyvatelia priľahlých budov boli z preventívnych dôvodov evakuovaní. Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania," informovala samospráva na sociálnej sieti. 

Polícia zasahuje v Žiline pre podozrenie na únik neznámej látky (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj )

„Zasahujeme na rôznych miestach v meste Žiline, pre podozrenie na únik neznámej látky. Viac informácií poskytneme neskôr. Rešpektujte pokyny policajtov na miestach,“ uviedla polícia.

Záchranné zložky evidujú od skorého rána viacero hlásení na zápach neznámej látky, hlavne v centre mesta. Jednotlivé hlásenia sú preverované v teréne. Aktuálne zasadá štáb, ktorý sa situáciou v Žiline zaoberá.

