Z auta unikli pohonné hmoty! Pri nehode v Bolešove sa zranil človek

BOLEŠOV - Profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom zasahovali v utorok (2. 12.) pri dopravnej nehode v obci Bolešov v Ilavskom okrese. Po zrážke nákladného a osobného automobilu utrpela jedna osoba zranenie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Následkom zrážky došlo k poškodeniu palivovej nádrže nákladného vozidla, v dôsledku čoho došlo k úniku väčšieho množstva prevádzkových kvapalín. Hasiči zabezpečili miesto udalosti, skontrolovali zdravotný stav všetkých účastníkov nehody a zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc. Vytečené prevádzkové kvapaliny ohraničili sorbčným materiálom a pohonné hmoty unikajúce z nádrže zachytávali do zbernej nádoby. Zranenú osobu si prevzali zdravotní záchranári, po ďalšom ošetrení ju previezli do nemocnice.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)
Vozovku posypali
„Príslušníci HaZZ vozovku posypali sorbčným materiálom, ktorý následne odstránili a postihnuté miesto postriekali neutralizačným roztokom. Po naložení havarovaného automobilu na vozidlo odťahovej služby, resp. odtiahnutí nákladného vozidla, z vozovky odstránili ďalšie následky dopravnej nehody,“ doplnili hasiči.