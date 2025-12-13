Potvrdené! ROZVOD prominentnej dvojice: KONIEC po 7 rokoch manželstva!

LOS ANGELES - Komička a herečka Amy Schumer (44) a jej manžel, známy šéfkuchár Chris Fischer (45), sa po siedmich rokoch manželstva rozvádzajú. Dvojica tak potvrdila dlhodobé špekulácie, ktoré sa okolo ich vzťahu točili už celé roky.
Hviezda filmu Trainwreck oznámila rozchod v piatok prostredníctvom sociálnej siete Instagram. V dlhom a pre ňu typicky ironickom príspevku priznala, že rozhodnutie nebolo jednoduché. „Chris a ja sme sa po siedmich rokoch rozhodli ukončiť naše manželstvo. Stále sa veľmi ľúbime a našou prioritou zostáva náš syn. Prosíme o rešpektovanie súkromia,“ odkázala fanúšikom.
KRACH manželstva slávnej komičky? Zdroj hovorí jasne - šanca na záchranu je NULOVÁ!
K príspevku pridala aj spoločnú fotografiu z metra a s dávkou humoru sa vyjadrila k dôvodu rozchodu. Podľa jej slov nejde ani o jej výrazné schudnutie, ani o to, že by Fischer ako úspešný kuchár "mal na výber". „Je to rozchod v dobrom, s láskou a rešpektom. Rodina navždy,“ zdôraznila.
Schumer a Fischer sa tajne zosobášili v roku 2018 a o rok neskôr sa im narodil syn Gene. Navonok pôsobili ako harmonický pár, no zákulisné informácie hovorili už dlhšie o tom, že ich manželstvo má trhliny. Len pred týždňom sa zdroj pre Page Six vyjadril, že ich manželstvo je nezachrániteľné, čo napokon teraz sami manželia potvrdili.