ŠOKUJÚCA cestná kontrola: POKUTA za prekročenie rýchlosti o 1 km/h! Experti sú pobúrení

LÓDŽ – Polícia v treťom najväčšom meste Poľska čelí veľkej vlne kritiky. Muži zákona počas jednej z cestných kontrol totiž nepostupovali celkom podľa zákona. V jednom prípade boli obzvlášť prísni, zatiaľ čo druhý priestupok takmer nekomentovali. Experti sú pobúrení.
Poľská štátna polícia v meste Lódž udelila počas cestnej kontroly priestupok za veľmi hraničné prekročenie rýchlosti. Vodič musel zaplatiť za to, že po obci jazdil rýchlejšie o 1 km/h. Policajtmi vypísanú pokutu zdieľal na sociálnych sieťach ako prvý odborový zväz vodičov. Portál BRD 24 to následne overil a zistil, že pokutu skutočne vypísali policajti ešte dňa 27. novembra.
K prísnemu posúdeniu za prekročenie rýchlosti sa vyjadrila aj miestna polícia. "Vodiča sme zastavili v obývanej oblasti, kde bola povolená maximálna rýchlosť do 50 km/h. Cestná kontrola mu ale namerala 51 km/h. V súlade s platnými predpismi policajti udelili vodičovi pokutu 50 PLN a jeden trestný bod," uviedla policajná hovorkyňa Kamila Sowińska.
Za vypnuté svetlá len napomenutie
Ako však následne uviedla, ten istý vodič (19) sa dopustil aj druhého priestupku, keď mal počas jazdy vypnuté svetlá. Za toto sa v Poľsku pokutuje sumou 300 PLN a šiestimi trestnými bodmi, ale policajti udelili mladíkovi "len napomenutie".
Experti sú zásadne proti
Odborníci na dopravu z celého Poľska poukazujú na to , že za drobné priestupky, ku ktorým podľa nich rozhodne patrí aj prekročenie rýchlosti v obci o 1 km/h, sa nikdy pokuty neudeľujú. Policajti navyše nezohľadňujú toleranciu pri rýchlosti vozidla. Hlásia presne ten údaj, ktorý sa zobrazí na radare.
Takéto konanie polície podľa odborníkov nie je správne, pretože radary na meranie rýchlosti majú v rámci testov mimo laboratória preukázané odchýlky okolo 3 km/h. Je teda celkom možné, že mladík mohol ísť aj 49 km/h. Tým pádom by žiadny priestupok nespáchal. Muži zákona sa ale bránia, že táto odchýlka platí len pri testovaní zariadenia.