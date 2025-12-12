Smer a Hlas vyzvali opozíciu, aby odsúdili agresívne konanie Matoviča

BRATISLAVA - Poslanecké kluby Smer a Hlas odsúdili správanie poslanca a lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča a ďalších opozičníkov vo štvrtok (11. 12.) v Národnej rade (NR) SR. Upozornili na vulgárne, agresívne útoky z Matovičovej strany voči koaličným poslankyniam. Kritizovali, že ďalší opozičníci konanie Matoviča neodsúdili a nezasiahli proti nemu. Apelovali na nich, aby incident odsúdili. Avizovali, tiež podania na mandátový a imunitný výbor. Chcú tiež otvoriť otázku psychickej spôsobilosti na výkon mandátu poslanca NR SR. Vyplýva to z vyjadrenia predstaviteľov klubov Smeru a Hlasu na piatkovej tlačovej konferencii.
Matovič spustil konflikt
„Celý štvrtkový konflikt, aj všetko, čo sa dialo v NR SR, začal Igor Matovič, ktorý sa definitívne vložil do úlohy nového lídra opozície. Bohužiaľ, celý tento konflikt, ktorý sa začal agresívnymi prejavmi voči ženám, sa udial za skandovania celej opozície - PS, KDH aj SaS. Kým on útočil na ženy, oni skandovali,“ skonštatoval predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Pýtal sa, prečo opoziční lídri neodsúdili incident a mlčia.
VIDEO
Poslankyne upozorňujú na útoky
Poslankyne Zuzana Matejičková (Smer-SD), Zuzana Plevíková (Smer-SD), Paula Puškárová (Hlas-SD) a Zdenka Mačicová (Hlas-SD) hovorili o štvrtkovom incidente. Upozornili na vulgarizmy, ktoré im mal Matovič adresovať. Plevíková zároveň poukázala, že Matovič mal do nej strkať po tom, ako mu chcela zobrať transparent, ktorý bol podľa nej klamlivý. Poslankyne avizovali, že sa s podaniami obrátia na mandátový a imunitný výbor.
Raši zároveň avizoval, že parlament sa na nasledujúcej schôdzi, ktorá sa má začať 27. januára, na margo tohto incidentu začne hneď venovať úprave rokovacieho poriadku NR SR. „Vyrovnáme sa aj s takýmito ľuďmi, ktorí by možno v iných krajinách po týchto výrokoch už nikdy nemohli byť na politickej scéne,“ doplnil. Štvrtkový incident podľa jeho slov otvára legitímnu otázku psychickej spôsobilosti na výkon mandátu poslanca NR SR.
Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.