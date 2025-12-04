Matovičovi sa až vlasy zježili: Z toho, čo napísal Gröhling, zostal v šoku: Šéfa SaS vyškolil z geografie

BRATISLAVA – Voderady nie sú Bratislava a nie sú ani v Bratislave a ani pri Bratislave. Na to však zrejme pozabudol predseda SaS Branislav Gröhling.
Šéf SaS sa na sociálnej sieti venoval problému obchodného centra Voderady, ktorý aktuálne rezonuje na politickej scéne. „Čo sa stalo? Bratislavské obchodné centrum Voderady dlho nevedeli jeho majitelia predať. Nikto nemal záujem. Cenu postupne znížili z desať na na päť miliónov. Zrazu zaň ale dostali 17 miliónov! Kúpilo ho Národné inovačné a technologické centrum (NITC), ktoré vzniklo za pomoci štátu, konkrétne úradu pána Kmeca z Hlasu. Aj keď existovalo iba tri týždne, vedelo okamžite minúť milióny na skrachované priestory. A za firmou, ktorá zinkasovala milióny, stojí influencerka, ktorá spieva vulgárne pesničky…,“ rozpísal sa Gröhling, ktorý si v tej chvíli neuvedomil, ako veľmi sa z pohľadu geografie „sekol.“ Voderady totiž ani zďaleka nie sú v Bratislave, dokonca ani v jej okolí. Nákupné centrum sa nachádza pri Trnave a od hlavného mesta ho delia desiatky kilometrov. Okrem toho, samotné Voderady sú obec.
Omyl šéfa SaS si nevšimol nik iný, ako ďalší opozičný politik a známy Trnavčan Igor Matovič. „Braňooo,“ chytal sa za hlavu. „Toť mi vybehol status Braňa zo SaS … a čítam ho asi 5-krát, či sa pred polnocou už nejako nemýlim, ale néé … on tam fakt napísal, že bratislavské,“ napísal.
„Nuž, Braňo, vieš, ono je to takto: Voderady, to je dedina pri Trnave, v trnavskom okrese a v trnavskom kraji. Kým sa tam z Bratislavy dostaneš, prechádzaš cez senecký okres … a preto nazvať obchodné centrum vo Voderadoch bratislavským, je strašná konina. Sorry … mier … možno by na začiatok stačilo zapamätať si, že Slovensko nie je len Bratislava,“ odkázal mu.
„Ale možno sa mýlim a napísal si to takto, lebo si si myslel, že Voderady to je len názov obchodného centra v Bratislave ako napr. Aupark, hmm, v tom prípade asi len zopakujem - Voderady sú dedina,“ dodal.