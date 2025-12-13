Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre mužovi s poraneným členkom

Poranený členok na Chate pod Suchým v Malej Fatre. (Zdroj: hzs.sk)
NEZBUDSKÁ LÚČKA - Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na Chate pod Suchým, pomáhali 50-ročnému mužovi s poraneným členkom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Na pomoc mužovi odišli dvaja záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra. Pacienta vyšetrili, poranený členok mu zafixovali a transportovali ho pomocou terénneho vozidla do Nezbudskej Lúčky. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.