ŠOK na Orave: Dvaja turisti dosiahli vrchol Babej hory úplne nahí, záchranári im vztýčili varovný prst

ORAVA – Namiesto pokojných výhľadov čakal turistov na vrchole Babej hory bizarný a znepokojujúci zážitok. Počas uplynulého víkendu sa na najvyššom vrchu Oravských Beskýd objavila dvojica mužov, ktorí čelili mrazivému vetru a snehu úplne nahí. Horskí záchranári pred podobnými „výkonmi“ dvíhajú varovný prst.
Turisti, ktorí sa minulý víkend vybrali na najvyšší vrch Babej hory, zažili poriadny šok. Na zasneženom vrchole, ktorý je známy svojou drsnou klímou a silným vetrom, stáli dvaja muži. Na sebe nemali nič okrem topánok a ponožiek. Fotografiu, ktorá zachytáva túto situáciu, zverejnil poľský portál Wadowice24.pl.
Hoci v dolinách panuje miernejšie počasie, na Babej hore stále vládnu zimné podmienky. Chodníky pokrýva sneh a ľad, pričom prebiehajúce topenie zvyšuje riziko pošmyknutia. Na exponovanom vrchole je navyše pocitová teplota výrazne nižšia, najmä pre silný vietor.
Podchladenie organizmu môže podľa záchranárov nastať veľmi rýchlo a bez varovania, čo robí podobné správanie mimoriadne riskantným.
Nebezpečný trend, ktorý nie je nový
Poľskí horskí záchranári upozorňujú, že nejde o ojedinelý prípad. Babia hora v zimných mesiacoch láka vyznávačov extrémnych zážitkov. Takéto výpravy sa však v minulosti viackrát skončili dramaticky. Záchranári boli k podobným skupinám privolaní už v rokoch 2018, 2021 aj 2022. Najvážnejší incident sa stal v roku 2021, keď žena po vyzlečení na vrchole utrpela ťažké podchladenie a nebola schopná samostatne zostúpiť. Z hory ju museli transportovať záchranári a následne skončila v nemocnici.
Horské záchranné služby pripomínajú, že základom bezpečného pohybu v horách je správna výstroj. Odborníci odporúčajú vrstvené oblečenie – funkčnú spodnú vrstvu, izolačnú vrstvu a vrchnú ochranu proti vetru a vlhkosti. Samozrejmosťou majú byť kvalitné turistické topánky, teplé ponožky, čiapka a rukavice.
Babia hora, prezývaná kráľovná Beskýd, je známa svojou krásou aj nevyspytateľnosťou. Záchranári preto zdôrazňujú, že rešpekt k horám a rozvaha by mali mať vždy prednosť pred extrémnymi experimentmi. Incident s nahými turistami je podľa nich ďalším varovným signálom, že hranica medzi odvahou a hazardom je v horách veľmi tenká.