Boj o dedičstvo po Patejdlovi (†68)! Vdova Miluša v slzách: Špinavá hra

BRATISLAVA - Po nečakanom odchode legendy skupiny Elán, Vaša Patejdla (†68), sa medzi najbližšími rozpútala poriadne špinavá vojna o dedičstvo. A vdova Miluša stále nechápe, že v takejto chvíli musí bojovať na súdoch s jeho vlastnými synmi!
Keď ikonický hudobník v auguste 2023 prehral boj s rakovinou pankreasu, zanechal za sebou nielen bohatú hudobnú stopu, ale aj majetok, ktorý dnes triešti rodinu na kusy. Jeho manželka Miluša otvorene priznala, že spory naberajú na obrátkach. Podľa jej slov synovia spochybňujú dokonca aj zdravý úsudok svojho vlastného otca!
Vašo si svoju vážnu diagnózu vypočul dva týždne pred smrťou, aj keď bol pod dohľadom lekárov. „Minimálne každého pol roka chodil na kontroly. Takže sledovaný bol. Staral sa o seba,“ pripomenula Miluša, ktorá sa snaží vysvetliť, že spevák rozhodne nebol v stave, aký mu dnes synovia pripisujú.
Roky sa liečil na arytmiu, čo mu spôsobovalo viaceré ťažkosti. „Dlhší čas sa aj viac potil, zle spal, mal málo draslíka a bol zadýchaný… Vtedy nikoho nenapadlo, že by to mohlo byť kvôli niečomu inému,“ uviedla vdova.
Vzťahy medzi Milušou a hudobníkovými synmi z prvého manželstva nikdy neboli ideálne, no po jeho smrti sa vraj zmenili na čisté peklo. „Prídete o niekoho tak blízkeho – a potom riešite toto. Som na tom psychicky zle, ale držím sa kvôli synovi. Zdravie sa mi rúca, ale nevzdám to,“ priznala so zlomeným hlasom pre iDnes.cz.
Ani závet, ktorý Vašo stihol spísať, spor nezastavil. Synovia ho spochybňujú a tvrdia, že spevák už nebol schopný robiť racionálne rozhodnutia. „Tvrdia, že bol nesvojprávny. Postaral sa o synov, nechal im peniaze… a aj tak je to málo,“ povzdychla si Miluša, ktorá už nechce míňať peniaze na právnikov. Jej jediným želaním je pokoj pre seba a svojho syna.
Práve malý Ben je jej najväčším svetlom v temných chvíľach. „Veľmi dlho sa nám nedarilo mať dieťa. Chodili sme na kliniku, ja som sa pripravovala, dokonca som kvôli tomu odišla do kúpeľov,“ spomína. Keďže Miluša v minulosti prekonala život ohrozujúce mimomaternicové tehotenstvo, ich cesta k rodičovstvu bola mimoriadne náročná. Ďalšie dieťa sa im už napriek snahe počať nepodarilo.
Rodinné rany sa tak po smrti Vaša Patejdla ešte viac prehlbujú. A vdova dnes bojuje nielen o spravodlivosť, ale aj o vlastné zdravie… a pokoj pre svojho syna.
