ZÁHREB - Chorvátsko pripravuje návrh zákona o elektronickom registri voličov, ktorý chce vláda po pripomienkovom konaní predložiť do parlamentu do konca budúceho roka. Cieľom je zjednodušiť prípravu a priebeh volebného procesu. Informuje o tom agentúra Hina.
Rozdiel medzi registrom a volebným zoznamom
Ministerstvo spravodlivosti, verejnej správy a digitálnej transformácie ako autor návrhu zákona uvádza, že súčasný register voličov eviduje všetkých chorvátskych štátnych príslušníkov vo veku 18 a viac rokov, líši sa však od zoznamu voličov. Volebný zoznam zahŕňa občanov oprávnených voliť a zostavuje sa zvlášť pre každé voľby s uzávierkou desať dní pred ich termínom.
V závislosti od typu volieb zahŕňa voličov s platnými občianskymi preukazmi, s registrovaným pobytom v Chorvátsku, s dočasným pobytom mimo miesta bydliska, s preukazmi pre hlasovanie mimo miesta bydliska, vopred zaregistrovanými voličmi a aktívne registrovanými voličmi žijúcimi v zahraničí.
Ministerstvo uvádza, že paralelné kategórie – register voličov a volebný zoznam – spôsobujú zmätok. Voliči, ktorí nie sú v deň volieb zapísaní do zoznamu voličov, pretože nemajú platný občiansky preukaz, musia získať volebný preukaz. Síce sa im zachováva volebné právo, ale až po splnení dodatočného kroku, ktorý bol zavedený v roku 2012 s cieľom povzbudiť občanov, aby mali platné doklady. Ministerstvo tvrdí, že volebný register má slúžiť na iný účel a táto požiadavka nepriniesla zamýšľaný účinok. Namiesto toho odrádza ľudí zapojiť sa do volieb.
Voliči s neznámou zahraničnou adresou
Návrh zákona vyrieši aj situáciu voličov, ktorých zahraničná adresa nie je známa. Do registra boli zapisovaní s označením krajiny „neznáma“ a táto kategória sa postupne rozrástla na súčasných viac ako 130.000 voličov. Zjednotí tiež zrušenie občianskych identifikačných čísel k februáru 2023, pretože súčasný zákon ich stále vyžaduje v registri voličov.