V nemeckom byte našli mŕtvu ženu s bábätkom! Z dvojnásobnej VRAŽDY obvinili Slováka, má ísť o úspešného vedca

DÜSSELDORF - V nemeckom meste Düsseldorf došlo minulý týždeň k šokujúcej tragédii. Záchranné zložky tam našli mŕtvu ženu s bábätkom. Podozrivým je 43-ročný manžel a otec z Nitry, ktorý bol nájdený zranený s nožom v ruke a skončil v nemocnici. Obvinili ho z dvojnásobnej vraždy.
Podľa zdrojov televízie JOJ a lokálnych nemeckých médií pochádza muž Nitry. K šokujúcej vražde došlo pred týždňom v sobotu (29. 11.) v düsseldorfskej mestskej časti Oberbilk. Záchranné služby objavili v byte mladej rodiny mŕtve telo ženy a jej dvojmesačné bábätko. Otec rodiny bol nájdený s vreckový nožom v rukách a tiež mal zranenia.
"Ráno našli policajti v bytovom dome mŕtvu ženu a jej dieťa. Z ich vraždy je podozrivý 43-ročný slovenský otec. Bol zatknutý s ťažkými zraneniami a prevezený do nemocnice. Vyšetrovanie prevzala prokuratúra a jednotka vrážd düsseldorfskej kriminálnej polície. Nie sú k dispozícii žiadne informácie o minulých zásahoch súvisiacich s domácim násilím," informovala polícia v deň tragédie.
Slovák je stále v nemocnici, obvinili ho z dvojnásobnej vraždy
Policajný komisár Kim Ben Freigang neskôr informoval, že muž stále leží v nemocnici so závažnými zraneniami, avšak jeho život už nie je v ohrození. Polícia taktiež potvrdila, že muž už bol z tohto činu oficiálne obvinený. Okresný súd v Düsseldorfe vydal voči 43-ročnému otcovi rodiny vyšetrovací väzobný príkaz. Vyšetrovanie, ktoré vedie prokuratúra a polícia, naďalej pokračuje.
Podľa informácií TV Joj absolvoval obvinený muž štúdiá na univerzite v Nitre, je úspešným vedcom a pôsobil vo viacerých krajinách sveta. V súčasnosti pracoval na univerzite v Nemecku, kde so svojou rodinou aj žil. Ľudia, ktorí obvineného poznajú, nedokážu pochopiť, čo sa stalo. Spolu s partnerkou sa na narodenie dieťaťa veľmi tešili a nič nenasvedčovalo tomu, že by mohlo dôjsť k takejto tragédii. K totožnosti muža sa zatiaľ nikto oficiálne nevyjadril.