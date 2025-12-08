Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

HRÔZOSTRAŠNÉ Život ako z rozprávky a potom VRAŽDA! Slovák Erik mal zabiť v Nemecku vlastnú ženu aj bábätko

Slovák Erik s manželkou Ruimin Zobraziť galériu (6)
Slovák Erik s manželkou Ruimin (Zdroj: Getty Images, Facebook/Erik Ch.)
DÜSSELDORF - Z rozprávkovej lásky sa stala tragédia. Slovenský vedec Erik, ktorý sa minulý rok oženil s kolegyňou vedkyňou Ruimin v Číne, je obvinený z toho, že zabil svoju manželku a dvojmesačné bábätko v ich byte v nemeckom Düsseldorfe, kde spolu žili.

Pred rokom nikto netušil, že ich láske bude koniec a dôjde k tragédii. Približne rok a pol po ich vysnívanej svadbe je úspešný vedec zo Slovenska Erik obvinený, že zabil svoju 31-ročnú manželku Ruimin a ich dvojmesačnú dcérku Linnu kuchynským nožom.

Erik sa mal priznať, že manželku a dieťa zabil

Podľa prvých správ muž sám zavolal záchrannú službu v sobotu (29. 11.) ráno. Najprv nebolo jasné, čo sa presne stalo, ale k bytovému domu v düsseldorfskej mestskej časti Oberbilk ihneď smerovala sanitka. Keď sa záchranári pokúsili vstúpiť do bytu, 43-ročný muž držal v ruke nôž a mal zakrvácané brucho. Záchranári sa preto stiahli a zavolali na pomoc políciu.

Keď o 11:11 h dopoludnia dorazili policajti na miesto činu, otec sa podľa polície vzdal bez odporu. Bol vážne zranený, pôsobil zmätene a polícii sa priznal k zabitiu svojej manželky a dieťaťa. Zatiaľ čo podozrivého ošetrovali záchranári, polícia objavila mŕtve telá jeho manželky a dcéry. Podľa denníka Bild sa na mieste činu našla aj sekera, ktorá bola ale nedotknutá a tiež psychofarmaká. 

Podľa svedectiev susedov žil pár na prvom poschodí bytového domu. "Je to úplne nepredstaviteľné. Vyzeral ako šťastný otec," hovorí jeden z nich. Susedia však tiež tvrdia, že počuli hlasné hádky. Polícia však uviedla, že nemá vedomosť o žiadnom domácom násilí.

Slovák je v nemocnici, obvinili ho z vraždy

Slovák musel podstúpiť operáciu pre vážne zranenia, ktoré si zrejme spôsobil sám nožom. Vyšetrovanie prevzala jednotka vrážd, ktorá na mieste činu zabezpečovala dôkazy dlhé hodiny. O den neskôr prokuratúra oznámila, že bol na Erika vydaný zatykač pre zabitie. "Podozrivému však nemohol byť doručený. Jeho súčasný zdravotný stav to neumožňuje," povedal prokurátor Oliver Militzer.

Policajný komisár Kim Ben Freigang po týždni informoval, že Erik stále leží v nemocnici so závažnými zraneniami, avšak jeho život už nie je v ohrození. Polícia taktiež potvrdila, že muž už bol z vraždy oficiálne obvinený. Okresný súd v Düsseldorfe vydal voči 43-ročnému otcovi rodiny vyšetrovací väzobný príkaz. Vyšetrovanie, ktoré vedie prokuratúra a polícia, naďalej pokračuje.

Očarujúca láska skončila tragédiou

Slovák podľa dostupných informácií pochádza z Nitry, kde vyštudoval univerzitu a získal viacero ocenení ako vynikajúci študent. Neskôr sa stal úspešným vedcom a pôsobil vo viacerých krajinách Dva roky pôsobil vo Fínsku, kde sa stretol so svojou životnou partnerkou Ruimin z Číny. Podľa denníka Bild bola Ruimin odborníčka na molekulárne mechanizmy vývoja rastlinných buniek. Erik následne pracoval na univerzite v Nemecku, kde od minulého roka so svojou rodinou aj žil.

S Ruimin sa vzali minulý rok a ich svadba bola rozprávková - konala sa v čínskej provincii Šandong. Zúčastnili sa na nej priatelia z Európy a rodina. "Láska nás sprevádza na každom kroku... okamihy z našej svadby v Šandongu," napísal na sociálnej sieti. Na záberoch zo svadby boli oblečení v čínskych odevoch ale aj v tradičnom svadobnom oblečení. Počas svadobného tanca pred mohutnými kulisami nikto nepochyboval, že medzi dvojicou je láska.

Medové týždne strávili v čínskom meste Šen-čen. "Práve tu sme sa, možno pre vás prekvapivo, rozhodli stráviť naše medové týždne. Shenzhen je totiž nielen miestom prekypujúceho obchodu, ale svojou južnou polohou a historickým pôvodom, aj obľúbeným dovolenkovým miestom Číňanov," napísal a nebránil sa podrobne opísať, ako medové týždne prebiehali.

Erik bol viditeľne Čínou uchvátený a priznal, že ho začala fascinovať už pred približne 20 rokmi, keď ju navštívil prvýkrát. "Čo ma na Číne priťahuje? Nie, nie je to len moja manželka ako sa možno nazdávate, aj keď priznávam, že čínske pojatie krásy je jedným aspektom," vyznal sa Erik. Minulé leto okrem toho s manželkou zorganizovali výlet naprieč Čínou pre rodinu a zopár priateľov, ktorý trval týždeň.

Po návrate do Nemecka radostné obdobie pokračovalo - Ruimin otehotnela a Erik získal postdoktorandskú pozíciu na univerzite v Düsseldorfe, kde skúmal využitie mikroorganizmov na znižovanie CO₂ v atmosfére, približuje Bild. Pred štyrmi mesiacmi sa spolu presťahovali do nového prízemného bytu, Ruimin bola už v pokročilom štádiu tehotenstva. 20. septembra sa im narodila dcérka Linna.

Začiatkom novembra Erik naposledy zverejnil video, ako uspáva malú Linnu – písal, že je to ich obľúbený spoločný rituál. "Linna to miluje, ja to milujem," okomentoval. O to nepochopiteľnejšie pôsobí tragédia, ktorá sa neskôr odohrala. Záhadou preto zostáva motív činu. Z dvojice úspešných vedcov a čerstvých rodičov sa zo dňa na deň stal tragický príbeh, zatiaľ bez vysvetlenia.

