V Nemecku našli mŕtvu ženu a jej dieťa! Podozrivý je 43-ročný Slovák

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
DÜSELDORF - V Nemeckom meste Düseldorf v časti Oberbilk došlo k obrovskej tragédii. V sobotu dopoludnia tam polícia v jednom z bytov našla mŕtvu ženu a jej dieťa. Podozrivý je Slovák, ktorý bol partnerom nebohej ženy a otcom dieťaťa.
43-ročného muža zatkli a previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Ako informuje nemecká polícia v tlačovej správe, vyšetrovanie prevzala prokuratúra a jednotka vrážd düsseldorfskej kriminálnej polície.
Poukázali tiež na to, že nemajú žiadne predošlé hlásenia, ktoré by sa týkali domáceho násilia. "Ďalšie informácie o možných udalostiach môže poskytnúť prokuratúra v Düsseldorfe najskôr v pondelok," uviedla polícia.