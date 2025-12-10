Ochrana ľudských práv je pilierom mieru a medzinárodného poriadku, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Ochrana a presadzovanie základných ľudských práv patria medzi kľúčové piliere medzinárodného poriadku a mierového spolužitia. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti Dňa ľudských práv. Apeluje na dôsledné dodržiavanie princípov Charty OSN a Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Deň ľudských práv nie je len pripomenutím historického dokumentu - je to záväzok, že ich budeme chrániť aj dnes. Slovensko sa ako členský štát OSN aktívne zasadzuje za ochranu ľudskej dôstojnosti a presadzovanie základných práv a slobôd všetkých ľudí,“ skonštatoval Blanár.
archívne video
Slovenská diplomacia podporuje právny štát a zodpovednosť
Pripomenul, že slovenská diplomacia presadzuje princípy právneho štátu a podporuje vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie medzinárodných noriem. Odsudzuje zároveň všetky formy porušovania ľudských práv, ako aj medzinárodného a humanitárneho práva vo svete. Dodržiavanie týchto noriem je podľa neho „principiálnou a konzistentnou prioritou“ a základným rámcom pre zahraničnopolitické aktivity Slovenska.
Rezort diplomacie podľa ministra prispieva k zlepšeniu ľudsko-právnej situácie vo svete pravidelnou angažovanosťou v multilaterálnych fórach, na medzinárodných rokovaniach, rozvojovou spoluprácou či humanitárnymi programami. Svoj hlas chce Slovenská republika posilniť v rámci Bezpečnostnej rady OSN, kde sa uchádza o pozíciu nestáleho člena na roky 2028 - 2029.
Deň ľudských práv si celý svet pripomína každoročne 10. decembra ako výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Dokument položil základ pre svetový systém ľudských práv a dodnes určuje smerovanie globálnych snáh o dôstojnú, spravodlivú a mierovú spoločnosť.