Blanár sa stretol s americkým zástupcom: Slovensko posilňuje transatlantické väzby

BRUSEL - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár popri zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli absolvoval bilaterálne rokovanie so zástupcom amerického ministra zahraničných vecí Christopherom Landauom. Stretnutie podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) potvrdilo záujem SR posilňovať transatlantické partnerstvo a rozvíjať spoluprácu v oblastiach obchodu, energetiky, obrany a podpory medzinárodnej bezpečnosti. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVaEZ.
„Spojené štáty americké sú jedným z našich najvýznamnejších bezpečnostných a ekonomických partnerov. Rozvíjame našu spoluprácu v obrane, bezpečnosti, obchode, energetike a energetickej bezpečnosti,“ uviedol Blanár a vyzdvihol napredovanie spoločných vlajkových projektov vrátane výstavby jadrového zdroja americkou spoločnosťou Westinghouse. Pripomenul, že medzivládna dohoda je už pripravená a hľadá sa termín na jej podpis.
MZVaEZ pripomína, že vzťahy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi sú od roku 2020 povýšené na úroveň strategického dialógu, pričom záujmom SR je vzájomnú spoluprácu ďalej posilniť. „V súčasnosti dolaďujeme termín na bilaterálne rokovania medzi mnou a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, kde budeme rozobrať našu spoluprácu podrobnejšie, a to nielen v oblasti obranného priemyslu a energetiky, ale aj v ďalších otázkach, ako napríklad v obchode,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.
Slovensko podporuje mierový plán Trumpa
Okrem bilaterálnych otázok sa partneri na stretnutí dotkli aj Ukrajiny. Blanár zdôraznil, že pokračovanie mierových rokovaní je kľúčové a že SR plne podporuje mierový plán prezidenta Donalda Trumpa. Slovensko je podľa neho pripravené byť nápomocné v ďalších fázach mierového procesu.
Po zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO sa šéf slovenskej diplomacie v stredu popoludní presunul do Viedne, kde sa vo štvrtok zúčastní na 32. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).