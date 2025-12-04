Blanár na ministerskom zasadnutí NATO: Nadviazali na výsledky summitu v Haagu, hovorili aj o Ukrajine

BRUSEL - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa v stredu v Bruseli zúčastnil na zasadnutí šéfov diplomacií členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Spojenci podľa neho na rokovaní nadviazali na závery summitu v holandskom Haagu, kde sa členské štáty dohodli na zvýšení obranných výdavkov až na päť percent HDP. Ministri hovorili aj o obrannom fonde EÚ SAFE a Ukrajine. Šéf slovenskej diplomacie zároveň na zasadnutí vyzdvihol dôležitosť stability na západnom Balkáne.
Čoraz viac členských štátov NATO si podľa Blanára v súčasnosti uvedomuje potrebu investovať do spoločnej obrany. „Bolo to cítiť aj zo strany Spojených štátov amerických. Námestník ministra zahraničných vecí veľmi akcentoval, aby európske krajiny prebrali viac zodpovednosti a predovšetkým aj nákladov na svoju bezpečnosť,“ povedal. Zástupca USA však podľa neho ocenil spôsob, akým k tejto téme európske štáty pristupujú.
Ministri diskutovali aj o obrannom fonde SAFE
Ministri diskutovali aj o obrannom fonde SAFE Európskej únie, do ktorého sa SR chce zapojiť a alokovala si približne 2,3 miliardy eur. Program SAFE predstavila Európska komisia na jar. Ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty mimo Únie.
Prístup SR k vojne na Ukrajine
Blanár na ministerskom zasadnutí zdôrazňoval prístup SR k vojne na Ukrajine a ocenil aktivitu vlády prezidenta Donalda Trumpa, ktorá nedávno predstavila svoj mierový plán a rokuje o ňom s ukrajinskou aj ruskou stranou. „Dôležité je, že tie rokovania prebiehajú, a myslím si, že čoraz viac aj väčšina partnerov z NATO si uvedomuje, že je potrebné maximálne podporovať túto iniciatívu,“ uviedol. „Pozícia našej strany je jasná – musí to byť za účasti Ukrajiny a, samozrejme, aj primeranej účasti európskych partnerov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
V súvislosti s pôžičkou pre Ukrajinu, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív, Blanár uviedol, že SR jej predbežne nie je naklonená. Takáto „konfiškácia“ podľa neho môže ohroziť prebiehajúci mierový proces. Ozrejmil, že SR sa bude k tejto téme stavať veľmi pragmaticky a neurobí nič, čo by narušilo mierový plán.
Na ministerskom zasadnutí Blanár otvoril aj tému západného Balkánu. Je podľa neho nutné myslieť aj na prítomnosť stabilizačných jednotiek v tomto regióne. Vyzdvihol najmä misiu KFOR, ktorú vedie NATO a na ktorej sa opäť zúčastňujú aj slovenskí vojaci, a misiu EUFOR v Bosne a Hercegovine, ktorú vedie Európska únia. Na bezpečnosť v regióne EÚ je podľa neho potrebné pozerať nielen v kontexte Ukrajiny, ale aj v kontexte západného Balkánu. Minister popri zasadnutí absolvoval aj bilaterálne stretnutie s námestníkom ministra zahraničných vecí USA Christopherom Landauom. Následne sa presunul do Viedne, kde sa vo štvrtok zúčastní na 32. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).