Juraj Blanár diskutoval s maďarským ministrom o koordinácii ohľadom REPowerEU

BRUSEL - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár diskutoval popri schôdzke šéfov diplomacií Severoatlantickej aliancie v Bruseli aj s maďarským rezortným kolegom Péterom Szijjártóm ohľadne návrhu REPowerEU. Informoval Komunikačný odbor rezortu diplomacie SR.
Iniciatíva RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy najneskôr do jesene 2027. Podľa Blanára, ktorý označil stretnutie so Szíjjártóm za „zvlášť dôležité“, spolu rokovali v tejto súvislosti o koordinácii „pri obrátení sa na Súdny dvor Európskej únie, aby sme bránili naše národno-štátne záujmy vo veci zákazu dovozu ruského plynu.“
archívne video
„Toto nariadenie Európskej komisie v rámci REPowerEU nie je dobré a poškodí nielen Slovensko a Maďarsko, ale súčasne konkurencieschopnosť EÚ,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie s tým, že finančne dostupný plyn v dostatočnom množstve patrí medzi zásadné piliere nášho národného hospodárstva. „Rovnako tým chránime rodinné rozpočty našich občanov. Aj preto chceme využiť každú možnosť, aby sme zvrátili takéto škodlivé iniciatívy, hoci aj na Súdnom dvore EÚ,“ zdôraznil Blanár.
Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR zároveň informoval maďarského kolegu o tejto skutočnosti a dohodli si kontaktnú komunikáciu s Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré bude konať v mene Slovenskej republiky.