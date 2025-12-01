Nový PRIESKUM potvrdzuje klesajúci trend koalície: Hlas padol najviac v histórii, Smer slabne a kde je SNS?

BRATISLAVA – Najnovší prieskum agentúry Ipsos priniesol studenú sprchu pre vládnu koalíciu. Smer aj Hlas pokračujú v poklese a Slovenská národná strana padla na svoje dlhodobé minimum. Naopak, darí sa Republike a posilňuje aj Matovičovo hnutie Slovensko.
Vyplýva to z prieskumu pre Denník N, ktorý sa konal od 24. do 28. novembra 2025, teda tesne po masových protivládnych protestoch či odvolaní Petra Kmeca z postu podpredsedu vlády. Na vrchole rebríčka sa drží PS, ktoré by volilo 23,6 percent voličov, kým Smer-SSD by získal 17,8 percent hlasov. Obe strany si tak držia pozície z predchádzajúcich mesiacov, no kým PS rastie (21,6 v októbri), Smer zaznamenal mierny pokles (18,5 v októbri).
Prudký nárast zaznamenala Republika, ktorá sa s 10,7 percenta dostala na tretie miesto. Pre hnutie je to jeden z najvyšších výsledkov za celé obdobie meraní. Naopak, najväčší otras zažíva Hlas-SD. Stranu by v novembri podporilo len 7,8 percenta voličov, čo je jej najhorší výsledok od vzniku. Znamená to medzimesačný pokles o 1,3 bodu.
Hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) získalo 9,5 percenta a drží stabilný rast. Igor Matovič tak opäť potvrdzuje, že dokáže mobilizovať časť voličskej základne. Na opačnom konci rebríčka je koaličná SNS, ktorá by získala len 2,2 percenta hlasov – ďalšie nové minimum. Do parlamentu by sa dostali aj SaS s podporou 6,7 percent, KDH s 5,5 percentami a Demokrati, ktorých by podporilo 5,1 percenta voličov.