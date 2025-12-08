Má len TRI ROKY a už poráža dospelých: NAJMLADŠÍ šachista sveta šokuje rekordom!

DILLÍ - Ind Sarvagja Singh Kušvaha sa vo veku troch rokov, siedmich mesiacov a 20 dní stal najmladším šachistom, ktorý sa dostal do rebríčka medzinárodnej federácie FIDE. O necelý mesiac tak prekonal rekord krajana Aniša Sarkara z minulého roka.
Kušvahovi, ktorý chodí až do materskej školy, v decembrovom vydaní rebríčka v rapid šachu vyšiel koeficient ELO v hodnote 1572. "Sme nesmierne hrdí na to, že náš syn je najmladším hráčom na rebríčku. Chceme, aby z neho raz bol veľmajster," uviedol Kušvahov otec pre indickú televíziu ETV Bhárat.
Mladý rekordér musel pre vytvorenie historického zápisu zohrať aspoň päť partií proti hráčom s oficiálnym ratingom a získať aspoň pol bodu. To sa mu podarilo, v ôsmich partiách zaznamenal hneď štyri výhry nad dospelými súpermi.