Lyžovačka na Slovensku: Horehronie ponúka viac než 90 kilometrov upravených zjazdoviek

Na Horehroní minulý víkend oficiálne otvorili zimnú sezónu 2025/2026. Región patrí medzi najvyhľadávanejšie zimné destinácie, lyžiarom, skialpinistom a freeriderom ponúka viac než 90 kilometrov upravených zjazdoviek v top strediskách. TASR o tom v nedeľu informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
