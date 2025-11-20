Danko si rypol do Fica: V netradičnom VIDEU mu poslal jasný odkaz! Koalícia ma zarobené na problém

BRATISLAVA – Predseda SNS Andrej Danko Ficovi nedá pokoj. Šéf národniarov premiérovi vo videu na sociálnej sieti netradičným spôsobom pripomenul, že kauza okolo jeho poradcu Miroslava Lajčáka nie je zďaleka uzatvorená a on chce počuť, čo predseda vlády teraz urobí.
Danko uverejnil video, v ktorom sa až detsky teší z mobilnej aplikácie, ktorá z vášho mobilu na malú chvíľu urobí klasický starý telefón. „Sťahujem appku, chcem volať žandáre. Nie, srandujem, chcem volať Fica,“ povie v úvode Danko. Šéf SNS následne „odprezentuje“ mobilnú aplikáciu Vintage Phone. Ešte väčšiu radosť má z toho, že k mobilu si môže pripojiť dokonca aj „tradičné“ staré slúchadlo. „Perfektná vec,“ pochvaľuje si.
V netradičnom videu, ktoré na prvý pohľad pôsobí iba ako zábava pre jeho skladovateľov, však šéf SNS zároveň poslal aj jasný odkaz premiérovi Robertovi Ficovi. „Tak skúsime zavolať Fica, dnes otvára diaľnice. A za svet sa ho neviem dovolať a spýtať sa ho, čo urobí s tým hviezdnym Lajčákom,“ povie. „No nič, klasika, asi má veľa práce,“ povie po tom, čo sa nikomu nedovolá. Či sa Danko dnes skutočne pokúšal šéfovi vlády dotelefonovať, alebo mu chcel týmto spôsobom iba pripomenúť, že kauza okolo Lajčáka nie je pre SNS ani zďaleka uzatvorená, jasné nie. Na záver videa mu však odkázal, že Lajčák je jeho problém a že „práve takí ľudia ho dali dole v 2018.“
Kauza okolo Lajčáka sa strhla potom, ako výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA zverejnil minulú stredu tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.
Danko už krátko po prevalení škandálu vyzval Lajčáka, aby vysvetlil, či je medializovaná komunikácia s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom pravdivá. SNS neskôr vyzvala premiéra Roberta Fica, aby s ním ukončil spoluprácu. Fico sa k tejto požiadavke priamo nevyjadril. Šéf poradcov predsedu vlády Erik Kaliňák (Smer-SSD) sa však ešte cez víkend nechal počuť, že nevidí dôvod na koniec Miroslava Lajčáka vo funkcii poradcu.
Lajčák tvrdí, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí. Okrem toho, že je Lajčák poradcom premiéra, je tiež podľa najnovších informácií aj členom dozornej rady Slovnaftu.