Ropovod Družba opäť terčom útoku: Ukrajina zasiahla úsek v Rusku! Čo to znamená pre Slovensko?

BRATISLAVA – Ropovod Družba sa opäť stal terčom útoku. V ruskej Tambovskej oblasti došlo podľa ukrajinských médií k výbuchu, ktorý mal spôsobiť zásah ukrajinskej vojenskej rozviedky. Potrubie pritom vedie ropu aj na Slovensko. Transpetrol však potvrdzuje, že dodávky sú stabilné a žiadne výpadky neeviduje.
Upozornili na to ukrajinské médiá, vrátane denníka Ukrajinska pravda, ktoré citujú zdroj z ukrajinskej vojenskej tajnej služby. Výbuch mal nastať pri obci Kazinskie Vyselki v Tambovskej oblasti, približne 400 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Podľa agentúry Reuters ide už o piaty útok na Družbu v tomto roku.
Vojenská tajná služba mala podľa týchto informácií použiť diaľkovo aktivovanú výbušninu doplnenú o horľavé zmesi, aby bol efekt explózie silnejší. Ukrajinska pravda zároveň zverejnila video, ktoré má zásah zachytávať, a miestni obyvatelia na sociálnych sieťach opisovali jasné záblesky sprevádzajúce výbuch.
Transpetrol, ktorý zásobuje jedinú slovenskú rafinériu Slovnaft, uviedol, že neeviduje žiadne výpadky. V tejto chvíli nie je jasné, či útok spôsobil trvalejšie poškodenie infraštruktúry v Rusku, alebo išlo len o menší incident bez vplyvu na prietok. "Situácia momentálne nemá žiadny vplyv na tranzit ropy na slovenskom území a Transpetrol riadi prepravu ropy pre svojho zákazníka v súlade s jeho požiadavkami," uviedla spoločnosť pre agentúru Reuters.
Ropovod Družba je jedným z najväčších svojho druhu na svete. Systém zásobuje ropou viaceré krajiny strednej a východnej Európy a jeho bezpečnosť je dlhodobo citlivou témou. V lete minulého roka Kyjev dokonca na určitý čas zastavil tranzit ruskej ropy cez svoje územie. Ropu z Družby stále odoberá Slovensko aj Maďarsko. Obe vlády v minulosti reagovali podráždene na výpadky, ktoré spôsobili ukrajinské útoky na ruskú infraštruktúru.