Prvý polrok priniesol povodne so škodami za vyše 862-tisíc eur: Najhoršie dopadol východ Slovenska

BRATISLAVA - Povodne spôsobili za prvý polrok tohto roka škody vo výške viac ako 862-tisíc eur a boli v siedmich krajoch SR. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj. Počas prvého polroka vyhlásili na Slovensku stupne povodňovej aktivity v 63 oblastiach. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Slovensko podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zasiahli v prvom polroku 2025 povodne na území siedmich krajov, pričom výška škôd dosiahla 862-tisíc eur. Viac ako 783-tisíc eur tvorili škody na majetku obcí. Štátu vznikli škody za približne 64-tisíc eur, škody na majetku fyzických osôb dosiahli vyše 15-tisíc eur. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj, tvrdí envirorezort.
Štát vyplatí náklady za povodne v sume vyše 3,3 milióna eur. Najviac pôjde do Bratislavského kraja, ktorý bol v druhom polroku 2024 najviac zasiahnutý povodňami. Za povodňové záchranné práce a povodňové škody dostane približne 1,35 milióna eur, okresné úrady v sídle kraja v Žiline, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove si rozdelia takmer 500-tisíc eur.
„Viac ako 1,4 milióna eur pôjde na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác Slovenským vodohospodárskym podnikom,“ uviedlo MŽP. Takmer 100-tisíc eur dostane ministerstvo obrany za vykonávanie povodňových záchranných prác, vyše 13-tisíc eur agrorezort za vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a asi 3600 eur rezort zdravotníctva za úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác.
„Prívalové povodne po silných lejakoch s krúpami sa objavili po veľkonočných sviatkoch v povodí hornej Oravy a vo Zvolenskej Slatine v povodí Slatiny, kde mali za následok lokálne pomerne rozsiahle škody. Výrazný vzostup zrážok bol zaznamenaný v prvých májových dňoch v hornej časti povodia Bodrogu,“ priblížilo ministerstvo. Doplnilo, že podobná situácia sa zopakovala aj neskoršie v máji. Stupne povodňovej aktivity vyhlásili v 63 oblastiach. Najviac ich bolo v čiastkových oblastiach Bodrogu a Hornádu. K vyhláseniu tretieho, najvyššieho stupňa povodňovej aktivity došlo celkovo 31-krát.