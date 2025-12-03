Vláda bude v stredu riešiť viaceré návrhy Ministerstva životného prostredia aj architektonickú politiku

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR navrhuje, aby sa Oravské hradné bralo stalo chráneným areálom. Návrh spolu so zmenou jeho vymedzenia a stupňa ochrany predložilo na stredajšie rokovanie vlády.
Vláda rieši škody po povodniach
Vládny kabinet bude riešiť aj správu o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do konca júna 2025. Povodne spôsobili za prvý polrok tohto roka škody vo výške viac ako 2,91 milióna eur a boli v siedmich krajoch SR. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj. Počas prvého polroka vyhlásili na Slovensku stupne povodňovej aktivity v 63 oblastiach, vyplýva zo správy MŽP.
archívne video
Jedným z bodov programu je aj novela nariadenia vlády, ktorou sa majú upraviť prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia. Doplniť sa majú aj nové prahové hodnoty pre geotermálne útvary podzemných vôd a upraviť hranice ich vybraných útvarov.
Architektonická politika Slovenska
Zároveň sa vláda bude zaoberať Architektonickou politikou Slovenska, ktorú pripravil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Má v strednodobom až dlhodobom horizonte zvýšiť kvalitu zastavaného prostredia a života obyvateľov. Slovensko je jednou z posledných dvoch krajín Európskej únie, ktorým táto politika doposiaľ chýbala.
NLC dostane prostriedky na odolné lesy
Na návrh ministerstva pôdohospodárstva sa má Národné lesnícke centrum (NLC) stať priamo určeným prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre budovanie lesov odolných voči zmene klímy.
Úrad vlády taktiež na rokovanie predložil deviatu periodickú správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2023-2024. Poukazuje na to, že v roku 2024 bolo do siete škôl a školských zariadení SR zaradených 364 materských, 231 základných a 65 stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.