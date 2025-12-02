Infringement pre novelu ústavy nie je podľa Uhríka dôvod na paniku: PS vraj situáciu zbytočne vyhrocuje

BRATISLAVA - Tému infringementu, teda konania o porušení povinnosti, ktoré voči Slovensku iniciovala Európska komisia (EK) pre novelu ústavy, Progresívne Slovensko zbytočne dramatizuje. V TASR TV to povedal predseda hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík. Konaní EK voči Slovensku bolo podľa neho v minulosti v súvislosti s rôznymi legislatívnymi zmenami niekoľko desiatok.
„Dramatizujú situáciu. Infringement je iba vysvetľovací proces. V praxi to vyzerá tak, že Komisia pošle list, že si všimla nejakú legislatívnu zmenu a slovenská vláda jej odpíše. Buď sa to vysvetlí, alebo sa to bude vysvetľovať ďalej,“ povedal Uhrík. Ak by Republika mala poslancov v Národnej rade (NR) SR, kritizovanú ústavnú novelu by podľa neho určite podporila. „Bola to správna novela ústavy, ktorá reflektuje dnešné problémy spoločnosti. Keďže si niektorí, najmä z progresívneho spektra, nevedia ujasniť, koľko pohlaví existuje,“ vyhlásil.
EK však kritizuje špeciálne časť novely, ktorá hovorí o nadradenosti slovenskej ústavy nad európskou legislatívou v kultúrno-etických otázkach. Pridané ustanovenia podľa EK „umožňujú slovenským orgánom vrátane súdov posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo Únie vrátane rozsudkov Súdneho dvora“.
Uhrík tvrdí, že kultúrno-etické otázky nikdy nepatrili do sféry výlučných kompetencií Európskej únie. „Sú aj zmiešané kompetencie, napríklad energetická politika. A napokon sú výlučné kompetencie členských štátov, ako je školstvo, zdravotníctvo, kultúra a rodinná politika. Tieto kompetencie sú, chvalabohu, ešte stále kompetenciami národných vlád,“ konštatoval Uhrík.
Uhrík kritizuje snahu zakotviť členstvo v EÚ a NATO
Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v novembri rozhodol, že členské krajiny musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v súlade so zákonom v inom členskom štáte. „Podľa schválenej novely ústavy je tento rozsudok na území Slovenskej republiky nevykonateľný. Homosexuálne manželstvá sú v rozpore s Ústavou SR,“ reaguje Uhrík. Republika nesúhlasí s návrhom SaS na novelu ústavy, ktorou by sa do nej explicitne zakotvilo členstvo SR v NATO a EÚ. „Opičia sa po Demokratoch, ktorí v rámci hlbokej orby chceli zaviesť na Slovensku večné členstvo v EÚ a NATO,“ podotkol Uhrík.
Republika podľa neho rešpektuje členstvo SR v oboch organizáciách, ale nevidí dôvod dávať ho ešte aj do ústavy. „Ani komunisti nedávali členstvo Československej socialistickej republiky v RVHP a vo Varšavskej zmluve do ústavy, to sa proste nerobí,“ dodal. Dnes podľa neho nikto nevie povedať, ako na tom bude NATO a EÚ trebárs o desať rokov. „Nevieme, či to za desať rokov bude tá najlepšia možnosť. Podľa toho, čo robí Brusel, sa možno tá možnosť ani nezrealizuje, možno sa to rozpadne,“ konštatoval Uhrík.
Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších (30. 11.) rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. „Hodnotím to pozitívne. Dávam to do kontrastu s Európskou úniou. Konečne je niekto, kto sa snaží o dosiahnutie mieru, o mierový plán,“ povedal Uhrík. Dá sa podľa neho predpokladať, že rozhovory nebudú jednoduché. „Je to návrh mierovej dohody, kde obe strany urobia nejaké ústupky,“ konštatoval Uhrík.