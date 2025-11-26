Viac kamier aj mestských policajtov: ZMOS podporuje legislatívne zmeny aj kroky Košíc na zvýšenie bezpečnosti

KOŠICE - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta legislatívne zmeny, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol jeho predseda Jozef Božik. V rámci Dňa ZMOS v Košickom kraji vyzdvihol aj rozširovanie kamerového systému v Košiciach či navýšenie rozpočtu mesta s cieľom zvýšiť počet príslušníkov mestskej polície (MsP).
„Je to konkrétny príklad toho, akým spôsobom sa miestna samospráva snaží pomáhať zabezpečovať pocit bezpečnosti,“ povedal s tým, že ZMOS má eminentný záujem riešiť túto oblasť. Zopakoval, že oceňuje vypočutie požiadaviek ZMOS-u a vládny návrh novely trestného zákona so sprísnením právneho postihu pri recidíve. Víta aj posilnenie kompetencií MsP a s tým spojenú novelu cestného zákona a návrh zákona o obecnej polícii.
V tejto súvislosti pripomenul, že v Košiciach začali vznikať občianske hliadky. „Aj starostovia iniciovali, aby bolo možné inštitucionalizovať dobrovoľníkov, ktorí sa budú angažovať v prípade MsP ako pomocníci. Ide o to, aby sme mali nejaký právny status ukotvenia ľudí, ktorí sú angažovaní v rámci či už celého mesta Košice, ale aj mestských častí (MČ) a chcú dohliadať na poriadok a bezpečnosť ostatných občanov,“ uviedol.
Kombinácia krokov na zvýšenie bezpečnosti
Legislatívne zmeny víta i starosta košickej MČ Západ Marcel Vrchota. Pripomenul, že MČ realizuje viacero aktivít na zvýšenie bezpečnosti. O pomoc požiadala aj novovzniknutý Žandársky zbor. Predsedníčka Regionálneho združenia mesta Košice a starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová pripomenula, že na tomto sídlisku zas zavádzajú rozsiahly kamerový systém s umelou inteligenciou (AI), ktorý postupne prechádza aj do ďalších MČ. Podľa Božika by kombinácia vyššieho počtu policajtov a monitorovanie verejného priestoru kamerovým systémom s AI mohli prispieť k tomu, aby sa obyvatelia Košíc či iných miest cítili bezpečnejšie.