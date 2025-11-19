Polícia pátra po 40-ročnom Radoslavovi: Nezvestný je od októbra, nevideli ste ho?

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
LYSÁ POD MAKYTOU - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 40-ročnom Radoslavovi Drdákovi z obce Lysá pod Makytou v Púchovskom okrese. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Hľadaného naposledy videli 22. októbra, odvtedy o sebe nepodal žiadne správy. Radoslav Drdák je vysoký asi 176 centimetrov, strednej postavy. Má hnedé oči, hnedé nakrátko ostrihané vlasy. Nemal pri sebe žiadne doklady. Popis oblečenia je nezistený.
Nezvestný 40-ročný Radoslav Drdák z Lysej pod Makytou. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
„Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.