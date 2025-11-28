Prezident Pellegrini podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

BRATISLAVA - Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave sa po novom budú môcť vydávať elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú v piatok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré za úpravou stojí, zmeny odôvodňuje snahou znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov.
„Významnou zmenou je zavedenie registra potvrdení, ktorý umožní elektronické vydávanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave na rôzne účely, ako napríklad prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ospravedlnenie neprítomnosti žiaka či vydanie zbrojného preukazu,“ priblížilo.
Novela taktiež rozširuje elektronickú zdravotnú knižku o nové typy elektronických zdravotných záznamov. Jej súčasťou má byť aj elektronická tehotenská knižka. Úprava ráta tiež so vznikom Národného registra elektronického výkazníctva, kde sa budú evidovať zdravotné výkony na účel informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni. „Dáta budú MZ SR slúžiť pri výkone štátnej zdravotnej politiky,“ ozrejmil rezort.
Prepojenie zdravotných záznamov jednej diagnózy
Zavádza sa i nový pojem „epizóda“, ktorý má prepojiť jednotlivé elektronické zdravotné záznamy pacienta týkajúce sa tej istej zdravotnej udalosti alebo choroby (napríklad diabetes, hospitalizácia, následná liečba a podobne). „Táto zmena zvýši komplexnosť poskytovanej starostlivosti a zjednoduší správu pacientových údajov,“ vysvetlilo ministerstvo. Upravujú sa aj prístupy k údajom v elektronickej zdravotnej knižke a stanovujú sa lehoty uchovávania osobných údajov. Vzniknúť má tiež nová služba informovania pacientov o zdravotnej starostlivosti cez Národný portál zdravia.
Novela upravuje aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Menia sa napríklad podmienky, kedy zaniká alebo sa pozastavuje registrácia v zdravotníckej komore. Komora po novom dočasne pozastaví registráciu zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nezaplatil poplatok za vedenie registra za dva po sebe nasledujúce kalendárne roky. Urobiť takto môže prvýkrát v roku 2028. Komora po novom tiež bude rušiť registráciu tomu, kto registračný poplatok neuhradil za päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Takýmto spôsobom bude rušenie registrácie možné po prvý raz v roku 2031.
Poslanci schválili tiež pozmeňujúci návrh Zdenka Svobodu (Hlas-SD), ktorý rieši dočasnú zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a dočasnú zmenu typu ambulancie ZZS. Hovorí o tom, že minister danú zmenu môže povoliť na základe žiadosti poskytovateľa najdlhšie na šesť mesiacov, ak touto zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania ZZS v zásahovom území.