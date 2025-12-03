Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky sa zišli na summite v maďarskom Ostrihome

BRATISLAVA - Hlavným problémom európskeho priemyslu sú vysoké ceny energií, preto treba nájsť účinné spôsoby, ako ich znížiť, keďže výroba sa presúva na iné kontinenty. Vyhlásil to v stredu na samite hláv štátov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v severomaďarskom Ostrihome slovenský prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu zdôraznila, že vyšehradská spolupráca je pre SR veľmi dôležitá, pretože o spoločných hodnotách je možné hovoriť aj v takých prípadoch, kde existujú odlišné názory.
Podľa Pellegriniho môže V4 lepšie reprezentovať svoje záujmy v prípade klimatických kvót, ako napríklad v diskusii o postupnom vyraďovaní áut na benzínový pohon. „Potrebujeme tiež rozvíjať vojenskú mobilitu, ktorá slúži bezpečnosti občanov,“ dodal. Slovenský prezident spomenul, že umelá inteligencia (AI) by mohla byť jedným z najúčinnejších nástrojov na zvýšenie produktivity. Zdôraznil, že krajiny V4 by vďaka svojim energetickým kapacitám mohli byť vynikajúcimi lokalitami pre ďalšie investície súvisiace s AI, ako sú dátové centrá.
VIDEO
V4 je základom stability strednej Európy, pričom jej krajiny čelia spoločným výzvam, povedal maďarský prezident Tamás Sulyok. „Sami sme zraniteľnejší, ale spolu sme silnejší,“ podčiarkol. Zdôraznil hľadanie spoločných riešení a dodal, že spolupráca je založená na hodnotách, pretože tieto národy spolu žijú už stáročia.
archívne video
„Tieto štyri krajiny spája viac než len to, čo ich rozdeľuje, a to v oblasti energetiky, dopravy a mnohých ďalších aspektov,“ poznamenal český prezident Petr Pavel. Dôležité je podľa neho diskutovať medzi sebou o bezpečnostných otázkach a navzájom sa chápať. Ocenil tiež aktivity Medzinárodného vyšehradského fondu a zdôraznil, že fond mal vplyv aj vo Východnom partnerstve a na Západnom Balkáne.
Prezident Poľska Karol Nawrocki hovoril o možnostiach Poľska ako krajiny s prístupom k moru pomôcť ostatným krajinám regiónu dodávať americký skvapalnený plyn. Cieľom je podľa jeho slov obmedziť ruský vplyv v Európe. „Formujeme východné krídlo“, dodal poľský prezident, podľa ktorého hlavnou výzvou je „oživujúci sa ruský imperializmus“.
Ruská federácia vedie hybridnú vojnu, útočí na infraštruktúru a ruské služby vykonávajú rôzne aktivity v Európe a Poľsku, dodal poľský prezident. Podľa neho iba silná prítomnosť USA môže zaručiť bezpečnosť a zaistiť ochranu pred ruskou hrozbou. „Budovanie transatlantickej aliancie je v záujme celej Vyšehradskej skupiny, a to ako z hľadiska vojenskej obrany, tak aj energetickej bezpečnosti,“ podčiarkol Nawrocki s poznámkou, že v tejto otázke je pozícia krajín V4 spoločná.