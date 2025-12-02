Prezident Pellegrini sa zúčastní summitu V4 v Ostrihome: Stretnutie organizuje maďarská hlava štátu Sulyok

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu (3. 12.) zúčastní na summite hláv štátov krajín V4 v Centre svätého Vojtecha v Ostrihome. Stretnutie organizuje maďarský prezident Tamás Sulyok v rámci aktuálneho maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta SR.
Cieľom stretnutia prezidentov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska je potvrdiť spoločný záujem pokračovať v spolupráci medzi krajinami a zároveň rozvíjať vzájomné porozumenie v stredoeurópskom regióne. „Hlavy štátov preto budú počas plenárneho rokovania diskutovať o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Medzinárodného vyšehradského fondu. Na rokovaní preto bude prítomná aj výkonná riaditeľka fondu Linda Kapustová Helbichová, ktorá prezidentom predstaví 25-ročnú činnosť fondu a jeho prínos pre budovanie väzieb medzi krajinami V4 aj blízkymi regiónmi,“ priblížili z kancelárie.
Doplnili, že hlavy štátov sa budú zároveň venovať aj téme zvýšenia konkurencieschopnosti, najmä v kontexte posilnenia produktivity, modernizácie a posilnenia postavenia stredoeurópskeho regiónu. Treťou témou rokovania bude podľa nich revolúcia v oblasti umelej inteligencie (AI), kde si hlavy štátov vymenia pohľady na efektívne využívanie AI a moderných technológií pre posilnenie ekonomickej pozície Európy.
Témami sú bezpečnosť, migrácia aj energetika
Ako podotkli, súčasťou programu summitu bude taktiež pracovný obed, počas ktorého sa budú prezidenti rozprávať o úlohe vyšehradskej spolupráce pri riešení spoločných výziev, napríklad v oblasti bezpečnosti, obrany, migrácie, dopravy či energetickej bezpečnosti. Dodali, že v závere programu hlavy štátov spoločne navštívia ostrihomské vianočné trhy.
„Prezident SR si zároveň ešte pred začiatkom summitu v ostrihomskej bazilike uctí pamiatku Alexandra Rudnaya položením venca k jeho krypte v bazilike. Tento významný ostrihomský arcibiskup slovenského pôvodu zohral kľúčovú úlohu pri začiatku výstavby miestnej baziliky v roku 1822,“ uviedli z kancelárie.