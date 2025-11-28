Totálna otočka oproti mladým: Ak by volili len dôchodcovia, Fico by podľa PRIESKUMU oslavoval drvivé víťazstvo!

BRATISLAVA - Ak by o osude Slovenska rozhodovali len seniori a dôchodcovia, politická mapa by sa zmenila na nepoznanie. Smer-SD by prevalcoval konkurenciu a liberáli by počítali straty.
Kým minulý týždeň obletela Slovensko správa o tom, že mladí do 30 rokov by do kresla premiéra posadili Michala Šimečku s takmer 45 percentami, u najstaršej generácie je situácia diametrálne odlišná. Z najnovších dát, ktoré pre portál Aktuality.sk spracovala agentúra Focus, vyplýva, že progresívci u penzistov narážajú na strop, zatiaľ čo súčasný premiér by si pripísal obrovský triumf.
Prieskum vychádza z dát zbieraných od júla do októbra 2025 na vzorke 1351 respondentov v dôchodkovom veku. Ak by sa volebné miestnosti otvorili len pre seniorov, Smer-SD by získal až 32,6 % hlasov. To znamená, že prakticky každý tretí dôchodca by to hodil práve strane Roberta Fica. Na druhom mieste by s výrazným odstupom skončil koaličný Hlas-SD. Ten by presvedčil 12,4 % seniorov. Hoci ide o slušný výsledok, na lídra rebríčka sa pozerajú z veľkej diaľky.
Studená sprcha pre PS a koniec SaS
Líder opozície, Progresívne Slovensko, by v tomto hypotetickom scenári skončil až tretí. Kým u mladých dominujú, seniori im prisúdili len 11,9 %. Ešte horšie by dopadla SaS. Liberáli by sa do parlamentu vôbec nedostali a ostali by pred jeho bránami. Podobný osud by čakal aj koaličnú SNS či Demokratov.
Kto by sa ešte pretlačil do parlamentu?
Seniori jasne ukázali, že v parlamente chcú vidieť najmä konzervatívne a národné sily. Štvrtú priečku by obsadili kresťanskí demokrati z KDH so ziskom 9,2 percenta. Hneď za nimi by nasledovala Republika, ktorú by volilo 7,8 percenta seniorov. Igor Matovič by sa v parlamente udržal tiež, Hnutie Slovensko by "krúžkovalo" 7,2 % opýtaných. Do parlamentných lavíc by zasadli aj zástupcovia maďarskej menšiny so ziskom 6,2 %.
Zaujímavosťou je, že 13,7 % dôchodcov by voliť nešlo vôbec a ďalších takmer 12 % si stále nebolo istých, komu by svoj hlas odovzdali.