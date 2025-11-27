Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Slováci sú pri Black Friday opatrní: PRIESKUM odhalil skupinu, ktorá už pripravuje peňaženky

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA – Black Friday je opäť tu a s ním aj každoročná otázka: oplatí sa nakupovať? Podľa najnovšieho online prieskumu plánuje počas tohtoročného Black Friday využiť výhodné ponuky približne tretina populácie. Nadšenie je však nerovnomerne rozložené – zatiaľ čo mladí z Generácie Z sa nevedia dočkať zliav, starší zákazníci ostávajú výrazne skeptickejší.

Black Friday, tradičný americký nákupný sviatok, je pre mnohých ľudí symbolickým štartom vianočnej nákupnej sezóny. Na Slovensku sa tento trend objavil približne pred desiatimi a e-shopy aj klasické obchody sa predháňajú v tom, kto zákazníkom ponúkne atraktívnejšie akcie.

Slováci zľavám neveria

Hoci tretina Slovákov plánuje počas Black Friday nakupovať, všeobecná dôvera v reálnosť zliav je relatívne nízka. Iba 42 percent ľudí považuje zľavy za skutočne výhodné, viac než tretina je presvedčená o opaku. Najčastejšie pochybujú muži a starší spotrebitelia. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research.

„Tento skepticizmus je pravdepodobne výsledkom mnohých skúseností so ‚pseudozľavami‘, keď obchodníci pred Black Friday zdražia produkty, aby potom mohli ponúknuť zdanlivo výhodné akcie,“ konštatuje analytička z NMS Denisa Lakatošová.

 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Najviac sa oplatí elektronika

Slováci, ktorí už počas Black Friday v minulosti nakupovali, považujú za najvýhodnejšie nákupy elektroniky. Tento názor zastávajú najmä muži. Ženy súhlasia, no na zoznam vecí, ktoré sa oplatí kupovať, pridávajú aj oblečenie, obuv či kozmetiku. Tretina zákazníkov vyzdvihuje aj zľavy na domáce spotrebiče a ďalšia pätina, najmä ženy, oceňuje akcie na parfumy a kozmetické produkty.

Hoci Black Friday pôvodne odštartoval tradíciu nakupovania vianočných darčekov, dnešní zákazníci ho využívajú aj ako príležitosť splniť si vlastné priania. Podľa prieskumu ľudia najčastejšie nakupujú pre svoju najbližšiu rodinu – takmer rovnako často však míňajú peniaze sami na seba.

 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Do nákupov sa najviac hrnie mladá generácia. Až 57 percent ľudí z Generácie Z plánuje počas Black Friday nakupovať, čo je výrazne nad priemerom. „Generácia Z vyrástla v ére digitálneho nakupovania a Black Friday je pre nich prirodzenou súčasťou roka. Kombinujú vysokú online gramotnosť s ekonomickým tlakom – vedia porovnávať ceny v reálnom čase, ale zároveň majú obmedzené rozpočty. Pre nich je Black Friday jedinečná šanca získať elektroniku či značkové oblečenie, ktoré by si inak nemohli dovoliť,“ dopĺňa Lakatošová z NMS.

Online prieskumu sa zúčastnilo 1 002 respondentov. Zber dát prebiehal na reprezentatívnej vzorke online populácie Slovákov vo veku 18+ od 01. – 05. októbra 2025. 

Black Friday, NMS Market Research Slovakia
