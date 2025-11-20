Úplne hore nohami: PRIESKUM ukázal, ako by to vyzeralo, ak by volili iba mladí! Brutálny náskok PS a fiasko Smeru

BRATISLAVA – Ak by k volebným urnám išli iba mladí ľudia do 30 rokov, voľby by s prehľadom vyhrala strana Progresívne Slovensko. Naopak, Smer-SSD by mal problém prekročiť brány parlamentu.
Vyplynulo to z dát, ktoré pre Aktuality.sk spracovala agentúra Focus na základe niekoľkých svojich prieskumov. Dáta boli zbierané od júla až do októbra 2025. Spolu išlo o vzorku 6000 respondentov, z nich 1111 bolo vo veku od 18 do 30 rokov.
Ukázalo sa, že voliť by nešla rovná pätina mladých. Približne rovnako veľká skupina ľudí do 30 rokov (19,6 percenta) by ešte nevedela, komu by svoj hlas dala. Zvyšní, ktorí by voliť išli, majú však jasného favorita.
Progresívne Slovensko dostalo 44,9 percenta hlasov. Strana Smer-SSD však u mladých úplne pohorela, pritom v iných prieskumoch, kde sú zastúpené všetky vekové skupiny, sa drží za PS vždy v závese. Ak by však volili iba mladí do 30 rokov, horko ťažko by sa sociálni demokrati dostali do parlamentu.
Druhé miesto by obsadila mimoparlamentná Republika, od prvého PS ju však delí obrovská priepasť, Republiku by volilo 12,5 percenta mladých. Tretia by bola SaS s 8,2 percentami. Spomínaný Smer-SSD so ziskom 5,5 percenta by bol štvrtý.
Nasleduje Hlas-SD so ziskom 5,4 percenta, rovnaký počet percent má aj hnutie Slovensko a do parlamentu by sa tesne dostali aj Demokrati s 5,1 percentom hlasov.
KDH by dostalo 4,2 percenta hlasov, Aliancia-Szövetség a Sme rodina by mali zhodne 2,4 percenta. SNS by dostala 2,2 percenta.