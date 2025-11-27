Vianočné trhy v Bratislave: Polícia bude dozerať na bezpečnosť

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)
BRATISLAVA - Bratislavskí policajti budú počas celého trvania vianočných trhov dohliadať na bezpečný a pokojný priebeh, a to posilnenými hliadkami poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Budú dohliadať na vašu bezpečnosť, verejný poriadok, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí vianočných trhov,“ uviedli policajti. Návštevníkom odporúčajú, aby boli obozretní a mali svoje osobné veci vždy pod kontrolou.
VIDEO
Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)