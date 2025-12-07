Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Vianočné trhy naprieč Slovenskom: Ceny stúpli! PREHĽAD Koľko peňazí si pripraviť na obľúbené dobroty?

BRATISLAVA - Vianočné trhy po celom Slovensku už naplno rozvoniavajú a ponúkajú všetko, čo k adventnému obdobiu patrí – od tradičných jedál cez sladké špeciality až po teplé nápoje, ktoré zahrejú počas chladných dní. Pozreli sme sa na ceny vo viacerých slovenským krajských mestách, aby ste vedeli, čo vás na jednotlivých trhoch čaká a koľko peňazí si pripraviť.

Ceny na niektorých vianočných trhoch lámu rekordy. Kým niektorých to od návštevy trhov odradí, iní si raz za rok doprajú. Za vyššie ceny môžu okrem iného vysoké vstupné náklady, pretože ceny potravín počas roka vzrástli a zároveň aj vysoký prenájom stánku. Napriek tomu návštevníci vedia nájsť chutné dobroty a nápoje za prijateľné ceny.

Banská Bystrica: široká ponuka za rôzne ceny

V Banskej Bystrici pribudli vianočné stánky na viacerých miestach – na Námestí SNP, Námestí Štefana Moysesa aj pri Starej Tržnici. Návštevníkom budú k dispozícii až do 1. januára 2026. V predajniach s občerstvením sa denne od 11.00 do 22.00 hod. podávajú tradičné dobroty ako pečené klobásy, podpecníky, trdelníky či typické teplé nápoje vrátane punču a vareného vína. Stánky s vianočnými výrobkami sú otvorené do 21. decembra od 10.00 do 20.00 hod.

Ceny nápojov sa pohybujú v širšom rozpätí: vianočný punč podľa príchute stojí od 2,5 do 4 eur za 2 dcl, silnejšia verzia „turbo“ je za 4 až 5,5 eur za 2 dcl. Nealkoholický punč vychádza na 2,5 až 3 eur, varené víno na 3 eurá, medovina je v ponuke za 3 až 3,5 eur. 2 až 2,5 eura stojí čaj a káva vychádza na 2,5 až 3,5 eura. 

Jedlá sú rovnako pestré – cigánska pečienka v žemli stojí 8 eur, klobása či záhorácka v žemli 5,9 eur, vyprážaný syr 5,5 eur. Kapustnica s chlebom vyjde na 4,5 až 6 eur, lokše na 2,5 až 3 eurá, podplamenníky sa pohybujú okolo 6 eur. Aj tu nájdete trdelník podľa príchute od 4,5 do 8 eur. 

Košice: mierne zdraženie nápojov, jedlá ostávajú stabilné

Košice lákajú svojou atmosférou, no pri niektorých maškrtách a nápojoch treba siahnuť hlbšie do vrecka. V Košiciach stojí deci vareného vína 1,40 eura, teda rovnako ako minulý rok. Dva deci medoviny sa predávajú približne za 4 eurá, punč za 2,70 eura a nealko nápoj za 2,50 eura. Čaje sú za 2 až 3 eurá. Jedlá ostávajú cenovo podobné ako vlani. Plnené lokše vás vyjdú na 4 až 6 eur v závislosti od plnky. Langoše mierne zdraželi – začínajú na 4 eurách, čo je nárast oproti minuloročným 3,50 eurám. Mastená lokša stojí 3,50 eur, plnená o euro až 2,50 eur viac.

Cigánska pečienka v žemli stojí 9,50 eur. Rovnakú cenu má aj porcia pečeného prasiatka. Menšia grilovaná klobása (100 g) je za 3,50 eur, väčšia za 5,90 eur. Polievky ako kapustnica či fazuľová sa najčastejšie predávajú za 5,50 eur, boršč je dostupný už za 4,50 eur. Na trhoch nájdete aj zemiakové placky za 6 eur, pirohy za 6 eur či halászlé za 8 až 10 eur. Trdelník a mini donuty si kúpite za cca 5 eur.

Pri nápojoch je však cítiť zdraženie – varené víno zdraželo z 1,25 eur na 1,50 eur za deci, medovina z 1,50 na 2 eurá. Káva stojí 2,50 eur, čaj 2,50 eur a minerálka 1,85 eur.

Nitra: Ceny podobné ako v iných mestách

V Nitre sa ceny držia na úrovni ostatných miest. Tradičné podpecníky sa predávajú za 6 až 7 eur. Zemiakové placky stoja 5,50 eur, verzia so syrom 6,50 eur, so syrom a smotanou 7,50 eur a s trhaným mäsom 9,90 eur. V ponuke je aj varená kukurica za 3 eurá či lokše – mastená za 2,40 eur, plnená pečienkou za 3,70 eur a sladké varianty ako nutelová či orechová za 3,20 eur.

V ponuke nesmie chýbať ani cigánska pečienka v žemli, ktorá stojí 8,50 eur či trhané bravčové mäso v žemli alebo tortile, ktoré návštevníkov vyjdu na 9,90 eur. Sto gramov klobásky vyjde na 3,90 eur, jaternica na 3,50 eur a kapustnica na šesť eur.

Vianočné trhy v Prešove: bohatá ponuka nápojov, klasík aj špecialít

Prešovské vianočné trhy aj tento rok lákajú na pestrú ponuku teplých nápojov, tradičných jedál aj špecialít, ktoré patria k neodmysliteľnej súčasti zimnej atmosféry. Návštevníci si môžu vybrať z viacerých druhov punčov, medoviny či vareného vína, ale aj z bohatej ponuky slaných a sladkých dobrôt. Ceny priblížili Prešovské novinky.

Teplé nápoje začínajú už na veľmi priaznivých cenách. Medovina aj alkoholický punč stoja od 1,5 eura za deci, nealkoholický punč je dostupný už od 1 eura. Varené víno sa predáva v cenovom rozpätí 2 až 3 eurá za 0,1 litra. Pre tých, ktorí preferujú niečo jemnejšie, je pripravené horúce jabĺčko alebo čaj – oba za 1 euro. Káva vyjde na 2 eurá a tradičné hriatô sa pohybuje medzi 4 a 5 eurami.

Ponuka jedál je rovnako lákavá. Langoš stojí 6 eur a porcia bryndzových halušiek 8,5 eura. Pečené gaštany sa predávajú za 4 eurá za 100 gramov. Obľúbené zemiakové špirálky vychádzajú na 3 až 4 eurá, rovnako ako grilovaný oštiepok, ktorý sa predáva v rozpätí 4 až 6 eur. Milovníci tradičných chutí ocenia kváskový chlieb so šmaľcom, ktorý stojí od 2,5 do 5 eur podľa veľkosti a príchute. Kapustnica je v ponuke za 6 eur. Prešovské trhy ponúkajú aj niekoľko originálnych burgrov s netradičnými príchuťami, ktoré sa pohybujú okolo 7 eur.

V sortimente nechýbajú ani potraviny bez mäsa. Syrový variant stojí 5,5 eura, cesnakový 4,5 eura a smotanový 5 eur. Sladké verzie, ako nutelový či slivkový, vychádzajú zhodne na 5,5 eura. Myslelo sa aj na návštevníkov s bezlepkovou diétou. V ponuke sú bezlepkové palacinky od 4 eur, teplé nápoje za 1 až 2,5 eura a alkoholické varianty za 1 až 3 eurá za deci.

Trnava s tradičnou ponukou

V Trnave za deci vareného vína zaplatíte približne 1,5 eura, rovnakú cenu má aj hriata medovina. Dva deci alkoholického punču sa predávajú za 3 až 3,4 eura, nealkoholická verzia za 2,5 eura. Cigánska pečienka v žemli vyjde na 7 eur.

Kto dostane chuť na trhané bravčové mäso s hranolkami a dresingom, pripraví si 8,5 eura. Desať deka pečenej klobásky stojí 3,5 eura. Trnavský adventný program potrvá do 22. decembra.

Vyššie ceny aj v Bratislave

 

Na bratislavských vianočných trhoch nájdete cigánsku za okolo 8 eur, klobásy sa pohybujú od 7 do 12 eur a jaternice či krvavnice za 5 až 10 eur. Kapustnica stojí väčšinou 6,50 až 7 eur, v chlebe aj okolo 10. Langoše sa začínajú na 4 eurách, no s prílohami môžu stáť až 10. Zemiakové placky vyjdu na 5 až 6,50 eur, plnené či s trhaným mäsom aj okolo 12 eur. Lokše stoja 2,50 až 3 eurá, plnené sladké okolo 4 eur, s pečienkou až 7 eur. Parené buchty sa predávajú po 8 eurách. Punč vyjde na 4 až 5 eur a varené víno od 3 eur vyššie.

