AKTUÁLNE správy zo svetových trhov: Elektrina aj plyn klesajú na cene, ropa jemne rastie

BRATISLAVA - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (21. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 101,69 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (14. 11.), keď bola cena 103,18 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne 1,4 %. Elektrina mala počas sledovaného týždňa prevažne klesajúcu tendenciu a najnižšiu hodnotu dosiahla na jeho konci.

Zemný plyn výrazne klesol

Zemný plyn zaznamenal ešte výraznejší pokles. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 3,4 %.

Na holandskej burze TTF sa v piatok (21. 11.) obchodoval za 30,198 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (14. 11.) bola jeho cena 31,250 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa taktiež prevažne klesajúci, pričom najnižšiu hodnotu zaznamenal rovnako na konci sledovaného obdobia.

Ceny ropy v pondelok ráno mierne vzrástli

Ceny ropy v pondelok ráno mierne vzrástli. Situácia na trhu však zostáva napätá, pričom obchodníci sledujú správy o možnom pokroku mierových rozhovorov v súvislosti s vojnou na Ukrajine a tiež posilňovanie amerického dolára, ktoré zvyšuje tlak na pokles cien komodity. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 6.34 h SEČ predával po 58,18 USD (50,50 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,22 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 16 centov alebo 0,26 % na 62,72 USD za barel.

