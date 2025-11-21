MIMORIADNE Slovák chcel prepašovať REKORDNÝ KONTRABAND kokaínu! FOTO úlovku, balíčky za 50 miliónov ukrýval v kamióne

VENTIMIGLIA – Obrovský drogový úlovok na taliansko-francúzskej hranici. Talianska polícia pri rutinnom kontrolnom zásahu zadržala slovenského kamionistu, ktorý vo vozidle prevážal približne 230 kilogramov kokaínu. Hodnota nákladu na čiernom trhu by podľa odhadov dosahovala až 50 miliónov eur.
Na incident upozornili viaceré talianske médiá. K zadržaniu došlo na diaľničnom hraničnom priechode vo Ventimiglii, kde sú v uplynulých dňoch kontroly posilnené aj vďaka spoločným taliansko-francúzskym hliadkam.
Policajti si všimli kamión prichádzajúci z Francúzska. Slovenský vodič jazdil „neisto a neprimerane nervózne“. Po tom, čo ho zastavili, začal podľa polície pôsobiť čoraz zmätenejšie. Dokumenty odovzdal s trasúcimi rukami a následne sám od seba zamieril k zadnej časti návesu, aby ukázal „neporušený“ plombovaný uzáver.
Pre policajtov išlo o nezvyčajné správanie, a preto rozšírili kontrolu aj na kabínu vozidla. Pri prehliadke interiéru našli sedem veľkých športových tašiek a niekoľko textilných obalov ukrytých v úložných priestoroch a na hornom lôžku vodiča. Vnútri bolo spolu 200 balíkov čistého kokaínu s celkovou hmotnosťou okolo 230 kilogramov.
Podľa talianskych vyšetrovateľov by takýto objem drog mohol na čiernom trhu priniesť zisk až 50 miliónov eur. Kamión aj drogy boli okamžite zaistené a slovenský vodič putoval na oddelenie hraničnej polície vo Ventimiglii. Po identifikácii bol obvinený z medzinárodného obchodovania s drogami a eskortovaný do väznice v Sanreme, kde čaká na súd.
Talianske orgány pokračujú vo vyšetrovaní a preverujú, či bol vodič súčasťou širšej pašeráckej siete, alebo išlo o jednorazový prevoz.