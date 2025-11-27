Z dôvodu výlukových prác budú odrieknuté rýchliky Zakarpatia

BRATISLAVA - Z dôvodu výlukových prác na Ukrajine v stanici Čop budú odrieknuté medzištátne rýchliky Zakarpatia v úseku Košice - Mukačevo a opačne. Odrieknuté budú v termíne od 1. do 6. decembra, ďalej 8. decembra a od 14. do 22. decembra. Vo štvrtok o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Zvyšné vlakové spojenia budú medzi Slovenskom a Ukrajinou premávať bez obmedzení. Konkrétne ide o vlaky, ktoré pôjdu na trase Košice - Čop - Užhorod s priamymi vozňami z a do Bratislavy a prípojmi z a do Kyjeva.
„Cestujúci, ktorí plánujú cestovať do Mukačeva, môžu využiť v úseku Čop - Mukačevo a späť vnútroštátne vlakové spoje Ukrajinských železníc (UZ), ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku (regionálne alebo diaľkové vlaky),“ uviedla ZSSK.