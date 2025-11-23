Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Meškania vlakov v posledných dňoch spôsobujú výluky a nepriaznivé počasie: ZSSK očakáva stabilizáciu

BRATISLAVA - Vyššie meškania vlakov v posledných dňoch sú dôsledkom výluk a počasia. Situácia sa však postupne stabilizuje. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.

„Na koridore Bratislava - Žilina - Košice prebieha mimoriadne veľké množstvo výluk,“ uviedol hovorca. Podotkol, že dôvodom sú práce, ktoré majú do budúcna priniesť zlepšenie infraštruktúry. „Počas ich trvania znižujú kapacitu trate a spomaľujú prevádzku,“ doplnil. Situáciu v uplynulých dňoch výrazne ovplyvnilo aj počasie na východnom Slovensku. „Silný vietor, sneženie a technické obmedzenia v železničnej stanici Košice skomplikovali ranné prípravy a pristavovanie vlakových súprav, čo sa premietlo do meškaní najmä v rannej špičke,“ pripomenul Baček.

Podotkol, že ZSSK prijíma operatívne opatrenia, aby dosahy na cestujúcich minimalizovala. Ako priblížil, na západnom Slovensku dopravca posilnil obehy modernými jednotkami Panter, ktoré umožňujú flexibilnejšie vykrývať meškania z diaľkových trás. V niekoľkých prípadoch boli podľa neho súpravy presúvané medzi Bratislavou, Leopoldovom a Žilinou tak, aby sa zachovala kontinuita dopravy. „ZSSK očakáva, že v nasledujúcich dňoch dôjde k postupnej stabilizácii situácie,“ dodal Baček. Spoločnosť zároveň uvádza, že počas zimného obdobia bude naďalej prijímať opatrenia na zabezpečenie čo najspoľahlivejšej prevádzky.

